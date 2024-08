– De som styrer har tatt til vettet og tok en skikkelig kuvending, sier Per Svela til NRK i Paris.

For NRK møter Narve Gilje Nordås sin treningskamerat ikke langt fra Stade de France fredag kveld. For nå har OL-bråket rundt Narve Gilje Nordås og hans venn tatt en ny vending. Per Svela fikk torsdag kveld vite at det var muligheter til å skaffe ham en OL-akkreditering likevel.

– Jeg hev meg rundt og kom så fort jeg kunne for å følge opp Narve, sier Svela.

Fredagens kveldsøkt på den mektige OL-arenaen er akkurat over. Inne på stadion var ikke Svela, det rakk han ikke.

– Jeg prøvde å sette himmel og jord i bevegelse for å komme meg ned, sier Svela.

– Når fikk du beskjeden?

– I går kveld, sier Svela.

MED SOM HJELPER: Per Svela (til venstre) og Narve Gilje Nordås på vei til pressetreff på deres hotell i Roma i forbindelse med EM i friidrett 2024. Foto: Heiko Junge / NTB

– Hva var beskjeden?

– At det viste seg at det var en mulighet til å få til en ekstra akkreditering. Da var de bare å hive seg rundt, sier Svela.

På spørsmål om hvilke muligheter en slik akkreditering kan gi, svarer Svela

– Jeg tror jeg kan være med i OL-landsbyen og på stadion og følge han opp slik han ønsker. Jeg tror det blir veldig bra.

Møtet med NRK er svært overraskende.

Den siste uka har det vært behørig omtalt at Svela ikke fikk nødvendig akkreditering for å kunne følge Nordås på trening og oppvarming under OL. Nå er han likevel på plass i Paris.

NRK har kontaktet sportssjef Erlend Slokvik i Friidrettsforbundet og toppidrettssjef Tore Øvrebø med en kommentar til saken, men har foreløpig ikke fått svar.

Ramsalt kritikk

27. juli hadde VG nyheten om at Filip Ingebrigtsen hadde fått akkreditering for å følge opp sin bror Jakob i OL.

Dagen etter gikk Svela ut med ramsalt kritikk mot at han ikke fikk samme mulighet til å hjelpe sin treningskollega.

FIKK AKKREDITERING: Filip Ingebrigtsen fikk akkreditering slik at han er personlig hjelper for Jakob Ingebrigtsen under OL i forberedelsene til løpene. Foto: Carina Johansen / NTB

– NFIF og OLT legitimerer langt på vei mobbing og trakassering av Narve. Siden 2022 har Narve blitt systematisk motarbeidet, mobbet og diskriminert av ansatte i både NFIF og OLT. Dette i tillegg til den belastningen mobbingen fra andre utøvere utgjør. Systemet som er satt til å beskytte mot nettopp dette, lar seg påvirke til å bidra til mobbing, snarere enn det motsatte. Dette kan ikke fortsette. Narve fortjener bedre, sa Svela.

FORNØYD: Narve Gilje Nordås løper over mål i forsøksheatet på 1500 meter. Han tok seg videre til semifinalen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Jeg ville selvsagt hatt han med. Man så i Budapest i fjor at det hadde en god effekt. Det gir en ro og trygghet i det daglige, men sånn er det ikke nå. Det er ikke noe man får gjort med det, sa Nordås til NRK da han landet i Paris onsdag ettermiddag.

På torsdagens pressekonferanse sa Nordås:

– Uansett hva jeg sier her så endrer ikke det på at jeg sitter her alene uten han, og sånn er det. Får bare gjøre det beste ut av det med de forutsetningene jeg har.

DIPLOMATISK TONE: Narve Gilje Nordås la an en diplomatisk tone om akkrediteringsbråket i møtet med meiene tidligere denne uken. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Nervøs

I forsøksheatet på 1500 meter fredag morgen klarte Nordås seg bra og tok seg trygt videre til semifinale.

Det var en lettelse.

– Man er jo nervøs da, så jeg sovnet sent, og så begynte det med lyn og torden, så jeg sleit med å sovne. Jeg våknet klokken ett, fire-fem og klokken seks fordi du er så på da. Jeg trenger litt restitusjon nå, sa Nordås til NRK etter løpet.

OVERBEVISENDE: Jakob Ingebrigtsen leverte en solid sluttspurt i forsøksheatet på 1500 meter i Paris. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

Jakob Ingebrigtsen hadde som ventet ingen problemer med å avansere til semifinale.

Han hadde for øvrig ikke med seg bror Filip på oppvarmingen i forkant, til tross for akkrediteringen de har fått.

«Han kommer først til semifinalen,» skriver sportssjef Erlend Slokvik i en melding til NRK.

Semifinalen løpes søndag. Nå tyder altså alt på at Narve Gilje Nordås får med seg en personlig hjelper i forberedelsene til det løpet.