Stjernelagets melding vekker oppsikt: – Det er småpatetisk

– Det er litt spesielt at de klarer å sette seg ned å skrive det med landslagets konto. Hvis den er rettet mot Lyles, synes jeg det er småpatetisk.

Det sier Stig Omland, basketekspert i TV 2, om X-meldingen til den offisielle kontoen til de amerikanske basketherrene.

Mens Noah Lyles løp inn til en skuffende bronsemedalje på 200 meteren, sikret basketstjernene seg billett til OL-finalen etter en dramatisk kamp mot Serbia.

Klokken 23.18 skrev basketlandslaget:

– Vi spiller ikke for bronse.

Slik oppsto krangelen

Både friidrett- og basketfans mener nå at X-meldingen er et syrlig stikk i retning landsmannen Noah Lyles.

Internasjonale medier har også omtalt X-meldingen.

– Hvis det var mot Noah Lyles, står det igjen som litt dumt. Lyles har jo faktisk tatt gull i dette OL på 100 meter, og USA har fortsatt ikke vunnet gullet i basket. De har en kamp igjen de skal spille. De hang i tauene i går mot Serbia, sier Omland.

Bakgrunnen for «krangelen» mellom Lyles og basketstjernene er uttalelsene sprinteren kom med etter gullet på 200-meteren i VM. På pressekonferansen i Budapest hadde nemlig Lyles en høne å plukke med noen andre «verdensmestere».

– Du vet, det som sårer meg mest, er at jeg må se NBA-finalen og de har «verdensmester» skrevet i panna. Verdensmester av hva? USA?, sa Lyles til latter fra VM-pressen i salen.

Den lille «tiraden» virket å være med en viss dose humor, men falt ikke akkurat i god jord hos NBA-stjernene.

Støtter Lyles' NBA-uttalelser

Men Lyles møter ikke bare motstand for uttalelsene sine. Basketekspert Stig Omland mener at Lyles har et kjempepoeng.

– Man har diskutert dette så lenge jeg har fulgt NBA siden slutten av 80-tallet. Gjennom 90-tallet var USA så dominerende i basket at det aldri ble en diskusjon. Etter 2000 begynte resten av verden å ta igjen USA i basketball, og da har dette blitt mer og mer en ting man har nevnt, sier han og fortsetter:

– At man kaller seg verdensmester i baseball og amerikansk fotball, er i og for seg greit – for det er bare amerikanerne som driver med det. Men det fremstår småarrogant når det er en nasjonal liga som kaller seg verdensmestere i basket.

Det er imidlertid ikke bare basketballstjernene som har fått oppmerksomhet for sin melding etter torsdagens finale-fiasko for Lyles.

Gullvinner med harde Lyles-uttalelser

Letsile Tebogo, gullvinner på 200 meter, svarte følgende på spørsmål om han selv kan bli friidrettens nye ansikt utad:

– Jeg kan ikke bli friidrettens ansikt utad, fordi jeg er ikke en arrogant eller høylytt person sånn som Noah.

– Så jeg tenker at Noah er ansiktet utad, la han til.

En rekke medier, blant dem Sports Illustrated, gjengir uttalelsene til Tebogo som falt på pressekonferansen.

NTB påpeker at det ikke er kjent om Tebogo bevisst rettet kritikk mot den amerikanske superstjernen, eller om han bare pekte på at rivalen automatisk genererer oppmerksomhet ved sin måte å være på.

Lyles er kjent for å være en showman både på og utenfor banen. Han er stor på sosiale medier og er alltid et yndet fotoobjekt.

Kort tid etter at 27-åringen løp inn til bronse, ble han fraktet ut av Stade de France i rullestol. I etterkant har han innrømmet at han løp med en krononavirus-infeksjon i kroppen.