– Han tåler ikke så godt å ha hoppene rundt seg, for da det blir for mye hormoner.

Det sier Isabel Freese etter at hun og hingsten Total Hope Old leverte varene og vel så det da de var i aksjon på dressurarenaen i OL – et steinkast unna slottet i Versailles.

Dermed måtte Total Hope Old holdes unna hoppen på arenaen. Hingsten hennes er nemlig det som kalles en bedekningshingst, det betyr at hesten blir brukt til avl.

Da er det ikke ideelt at det startet en hoppe, både før og etter henne.

– Jeg var redd for at hingsten skulle bruke for mye «power» på oppvarmingen på unyttige ting, sier Freese.

HORMONER: Det er vanskelig å holde fokus for bedekningshingsten Total Hope Old når det er så mange hopper rundt seg, men Isabel Freese klarte å holde han under kontroll. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Så derfor ofret hun en god oppvarming i frykt for hingsten hennes skulle miste fokus.

Dermed tok hun hesten ut av oppvarmingshallen og ut i den varme solen, noe som normalt ikke ville vært en ideell oppvarming. Likevel planla hun grepet så godt hun kunne.

– Jeg studerte i går hvordan de andre gikk inn og ut, og hvor mange sekunder og minutter de hadde og hvordan jeg kunne rekke å få det til, forteller hun.

– Stakkars deg

For det var ingen automatikk i at Freese skulle gå videre fra kvalifiseringen, hun kom nemlig i dødens gruppe. Det var det flere som hadde lagt merke til.

– Alle kom til meg og sa stakkars deg, forteller Freese.

Men hun brukte det som motivasjon og gikk rett til finalen med personlig bestenotering.

– Jeg hadde en kjempefølelse igjennom hele veien, og det er så klart gøy når det skjer her, sier Freese til NRK.

Freeses prestasjon ble belønnet med 76,397 prosent av dommerne, noe som er 2 prosent forbedring på hennes karrierebeste. I denne sammenheng er det et stort sprang.

– Hva er denne dama laget av? Nå kan hun ha sikret seg plass i finalen. Det er så rått at jeg har ikke ord. Helt spinnvilt, sa Discovery-ekspert Heidi Skar etter at Freese hadde vært i aksjon.

– Det var magisk, supplerte kommentator Tormod Bakke Johnsen.

– Er det mulig?

Dressurkonkurransen foregår litt vest for Paris, i eventyraktige omgivelser. For publikum får denne utsikten mot slottet i Versailles når de ser på OL-øvelsen:

PRAKTFULLT: Det var på denne banen at Freese og hingsten Total Hope Old, leverte den imponerende poengsummen på 76,397, som også er personlig beste. Foto: Martine Sørhus / NRK

– Det var virkelig fint. Det var kjempegøy. Jeg merket ganske tidlig i programmet at han er superfin, at han hører på meg og at det passer. Det var fantastisk, sier Freese til NRK.

Hun er den første norske dressurrytteren i OL-sammenheng siden 2012. Da var det Siril Helljesen som satt opp på hesten og var svært nærme en finale. Hun lar seg nå imponere over Freese.

– Det er helt rått. Hun leverer personlig beste når det virkelig gjelder, sier hun og fortsetter:

– Det er veldig stort det hun får til. Hun leverer en fantastisk bra prosent. Når jeg så det tenkte jeg «Å, er det mulig», det er virkelig råbra gjort.

BLID: OL-prestasjonen til norske Isabel Freese får ekspertene til å måpe.

De to beste i hver gruppe gikk direkte videre til finalen på søndag, og i tillegg fyltes finalefeltet opp av de seks øvrige rytterne med best score. Prosenten til den tysk-boende rytteren var høy nok, og hun er med det blant de 20 rytterne som skal delta i finalen.

– Det at en norsk rytter får så høy prosent er utrolig godt gjort. Det er ingen norsk som har klart det i et sånt mesterskap, sier den tidligere OL-rytteren, Helljesen.

Tøff pulje

Freese og hingsten befant seg i en tøff pulje, hvor de hadde selskap av noen av verdens beste ryttere. Men det stoppet ikke den norske rytteren fra å imponere.

– Det klaffa for oss begge to, vi er jo et team. Jeg følte meg i fin form i dag, og klarte å holde nervene ganske så under kontroll, sa Freese etter konkurransen.

Tidligere kommentator Rita Morvik, er klar på hva dette betyr for hestesporten i Norge.

– Dette betyr mye for norsk dressursport. Jeg synes det er fantastisk morsomt det hun får til. Det er litt av en bragd, og er det beste som er gjort i moderne tid, sier hun.

Litt av en debut for 45-åringen og hingsten hennes, Total Hope Old. I finalen er Morvik spent på hva nordmannen kan få til.