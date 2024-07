Sander Sagosen og Norge var i storform og sjokkerte vertsnasjon Frankrike da de til slutt vant komfortabelt i Paris.

– Det er uvirkelig. Det er slik at du ikke tror det selv etter å ha sett det, skrev TV 2s håndballkommentator Harald Bredeli på Twitter/X underveis i kampen.

Med det tok Norge et langt steg mot en kvartfinale i Lille.

– De serverte baguette med Nutella og croissant. De satte Frankrike virkelig på plass i denne storstuen som er konstruert for fransk seier. Da bare viser de norske gutta hvor skapet skal stå. Det er imponerende, kommenterte NRK-ekspert Håvard Tvedten.

Fikk beskjed like før kampstart

Blant dem som kan takkes etter seieren er keeper Kristian Sæverås, som leverte flere avgjørende redninger. På Max' sending påpekes det at mange hadde nok forventet at Torbjørn Bergerud skulle spille store deler av kampen.

– Jeg fikk vite rett før start at jeg skulle starte. Jeg tok muligheten med begge armene. Det er deilig å få en god kamp, sier han til kanalen.

Overfor NRK innrømmer Sæverås at de gode redningene bygget opp selvtilliten og gjorde ham enda bedre.

– Det er veldig gøy å stå bak der når jeg står så bra bakover. Så får jeg fisket opp noen bra redninger når vi sliter litt, sier han.

Med det må Frankrike opp noen hakk for å ta seg videre fra gruppespillet.

– Vi skulle nyte buingen

Norge og Danmark har fire poeng hver etter to OL-kamper. Frankrike ligger per nå på bunnen av tabellen i gruppe B.

– Det var absurd bra forsvarsspill og keeperspill. Spillerne var helt fantastiske i dag og jeg tror hver enkelt spiller traff på det optimale spenningsnivået, sier Jonas Wille til NRK.

Han innrømmer at en seier mot Frankrike henger høyt.

– I min tid er det kanskje den sterkeste seieren vi har hatt, sier landslagssjefen.

Det ble tidvis buet fra det franske publikummet, både mot dommerne og mot nordmennene.

– Jeg synes det var deilig og jeg tror spillerne blir inspirert av det. Vi snakket om det før kampen om at vi skulle nyte buingen og om det ble stille, sier Wille.

RYSTET HJEMMENASJONEN: Norge rystet franskmennene. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Franske favoritter

Norge kom til oppgjøret etter en komfortabel seier over Argentina i første kamp, men det var ventet at vertsnasjon Frankrike ville bli en langt tøffere motstander.

Frankrike er for øvrig regjerende EM- og OL-mester, men ble tidvis rundspilt av Danmark i åpningskampen.

Vertene startet ikke imponerende mot Norge heller, og nordmennene tok føringen tidlig i kampen. Keeperne på begge lag leverte en rekke sterke redninger, men åpningen fra de norske herrene var imponerende.

Spesielt Tobias Grøndahl var i storform og herjet med franskmennene i første omgang. Norge forsvarte seg dessuten meget godt mot hjemmelaget.

– Det står noen norske vikinger i veien, sa Tvedten.

– Det er null respekt! utbrøt en imponert Myhre.

Stusset over dommeravgjørelse

Likevel ga Frankrike de norske spillerne kamp, og de fikk en fordel av en tominutter på tampen av omgangen. Det fikk flere eksperter til å reagere.

– Vet du hva? De hadde blåst av lenge før den forseelsen skjedde og vi får reprisebildene her. Det er overhodet ingen tominutter. Sånn er det litt når leder mot Frankrike i deres eget OL, da får man en sånn smell, sa Tvedten.

I andre omgang var det franskmennene som starte best og viste konturene av en snuoperasjon, men etter en tøff periode svarte Sagosen og co. mesterlig.

Sæverås stod mesterlig i målet og Simen Lyse, Sander Sagosen og Grøndahl scoret på en rekke susere.

Forsvaret imponerte også stort.

Det holdt i hvert fall ikke for hjemmenasjonen, som måtte innse at OLs andre tap var et faktum. Norge har på sin side fått en perfekt start på OL med to av to mulige seire.