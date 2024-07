Spinnvilt håndballdrama: – Det er det villeste

– Det er den sjukeste avslutningen jeg har sett på veldig, veldig lenge.

Det sier NRK-ekspert Håvard Tvedten, etter å ha sett OL-debutant Alexander Blonz fra Stavanger avgjøre kampen for Norge.

Med bare noen sekunder igjen på klokka, rotet Norge bort ballen i angrep, og forærte Ungarn en gedigen sjanse.

Men ungarske Bence Imre greide ikke å få ballen forbi Kolstad-keeper Torbjørn Bergerud, som leverte en strålende redning, før han sendte de norske håndballgutta stormende i angrep.

– Jeg har fokus på egne arbeidsoppgaver og prøver å gjøre det jeg faktisk endte opp med å gjøre, som var å redde ballen. Også er vi litt heldige med at den detter rett ned i hendene mine igjen, slik at jeg får sendt den ut til Lyse, som sender den videre til Blonz. Det var oppskriften på seier, sa Bergerud til NRK om kontringen, som sørget for at Blonz kunne avgjøre for Norge.

SISTE SEKUND: Alexander Blonz og Torbjørn Bergerud avgjorde for Norge i siste sekund. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

I angrep hadde OL-debutanten få problemer med å få ballen forbi ungarernes sisteskanse Kristof Palasics, og sørget for Norges tredje strake seier i siste sekund.

– Jeg rekker ikke tenke så mye. Først jubler jeg for Torbjørn, så kikker jeg på klokka og ser at det er mer tid. Så får jeg ballen av Lyse og jeg vet at vi har dårlig tid, så da bare skyter jeg et sted jeg tror den går i mål, sa Blonz til NRK etter kampslutt.

Bergerud-redningen vekker for mange minner tilbake til VM-semifinalen mot Kroatia i 2017, hvor keeperstjernen sørget for ekstraomgangen.

– Når vi har Bergerud som varter opp. Han har vært matchvinner før, men det begynner å bli noen år siden, sa Tvedten.

JUBLE: De norske håndballgutta jubler etter at Alexander Blonz avgjorde kampen i siste sekund. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Slurvet i starten

De norske håndballherrene gikk ut i hundre mot Ungarn, proppfull av selvtillit etter OL-sjokket over vertsnasjonen og regjerende olympisk mester Frankrike.

Norge slet tidvis stort i forsvar i starten av kampen. En god Bergerud holdt Norge derimot inne i kampen.

– Det er Bergerud som har holdt oss inne i kampen med ganske gode redninger, sa Tvedten.

VIKTIG: Kolstad-keeper Torbjørn Bergerud vartet opp med flere gode redninger mot Ungarn. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Etter en dårlig førsteomgang, hvor Norge tidvis slurvet både fremover og bakover i banen, var det helt andre takter de norske håndballherrene viste den siste halvtimen av kampen.

– Det er et bedre norsk forsvarsspill nå. Mer dynamisk og aggressiv på skytterne, sa Tvedten, noen minutter ut i andreomgang.

Utover i omgangen tok håndballgutta mer og mer kontroll, samtidig som ungarerne slet stadig mer.

– De har høyt toppnivå Ungarn, men ganske lavt bunnivå. De spiller ganske ujevnt gjennom kampen, mente Tvedten.

SLET: Norge slet tidvis i angrepsspillet mot det ungarske forsvaret. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Små marginer

Landslagstrener var etter kampslutt ikke spesielt imponert over det håndballgutta leverte, men godt fornøyd med full pott etter tre kamper.

– Det er små marginer. Denne gangen gikk det vår vei, vi har hatt noen ganger hvor det ikke har gått vår vei. Det er stor forskjell på redning fra Bergerud der og ikke redning., sier Jonas Wille til NRK.

Seieren sørger for at Norge med det står med seks poeng etter tre kamper, og med det har gode muligheter for å gå videre. Allerede onsdag kveld, avhengig av hvordan det går i de andre kampene i gruppen, kan Norge være klar for kvartfinale i OL.

Blonz legger ikke skjul på hvor godt det var å se at ballen gikk i mål, og med det ha sørget for at håndballgutta har tatt et stort steg mot kvartfinale i OL.

– Det er en deilig følelse. Det er ikke ofte at jeg har opplevd at vi har to matchvinnende aksjoner. Først Torbjørn med ni sekunder igjen, og målet, jeg vet ikke hvor mange sekunder det var igjen. Det er deilig at vi klarer å vinne i dag når vi spiller ræva, rett og slett, sa han til NRK.

Den samme følelsen sitter sisteskansen igjen med, og mener håndballgutta skal være «fryktelig fornøyd» med seieren over Ungarn.

– Dette var en skikkelig slitekamp, så da er det sterkt av oss å dra den i land til slutt, sa Kolstad-keeperen.

Senere i dag møtes vertsnasjonen Frankrike og Egypt, før Danmark møter Argentina klokken 21.00 i kveld. Danmark og Norge var de eneste lagene som sto med full pott etter to kamper.

IKKE IMPONERT: Jonas Wille var ikke imponert over det gutta leverte på banen, men var godt fornøyd med to viktige poeng. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Slet i forsvar

Etter å ha tatt føringen tidlig i kampen, tok ungarerne mer kontroll over kampen. Kun stoppet av et strålende keeperspill av Torbjørn Bergerud.

– De er ikke like gode til å løpe hjemover som de er til å løpe oppover, sa tidligere håndballstjerne Marit Malm Frafjord på TV Norges tv-sending i pausen.

Og godt keeperspill fra Bergerud var i første del av kampen helt avgjørende for de norske håndballherrene, som slet fremover i banen.

– Vi sliter veldig mot et godt etablert ungarsk forsvar, sa Discovery-ekspert Ole Gustad Gjekstad, og mente Norge klabbet det til i angrepsspillet.

Den dommen kjente målvaktstrener Steinar Ege seg igjen i.

– Vi slurver for mye, og gjør for mange tekniske feil, og det er ikke godt nok, sa Ege til NRK i pausen.

På spørsmål om hva som gjorde at Norge ikke lyktes i førsteomgang, svarer Blonz:

– Vi får ikke helt løst det. Vi brenner noen av skuddene våre, og har mange tekniske feil vi ikke bør ha, sa han.

TOPPSCORER: Alexander Blonz. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Toppscorer

En som derimot leverte fremover i banen var OL-debutanten fra Stavanger, Alexander Blonz.

Venstrekanten, som til daglig spiller i GOG Håndbold, leverte i førsteomgang hele fem scoringer, før han fortsatte den gode trenden etter hvilen.

Til slutt registrerte 24-åringen seg for hele ni scoringer, og noterte seg for en scoringsprosent på om lag 90 prosent.

En annen som også ble helt sentral, var Simen Lyse, som noterte seg for seks scoringer, hvorav tre mål de siste fem minuttene av kampen. Deriblant 24-23-scoringen etter 57 minutter, som var første gang i andreomgang Norge tok ledelsen over ungarerne etter hvilen.

– Det var nervepirrende på slutten der, sa Lyse til TVNorge etter kampslutt.