– Akkurat nå vet jeg ikke om jeg burde le eller gråte, jeg får heller le på intervjuet også gråte når jeg kommer hjem, sier Solveig Løvseth til NRK etter triatlonkonkurransen.

Mens Lotte Miller måtte bryte konkurransen, gikk det heller ikke på skinner for Solveig Løvseth. Den andre norske deltageren svømte rett og slett feil etter en god start.

KRØLL: Det ble en dårlig dag for Solveig Løvseth på svømmedelen. Hun svømte feil i elven Seinen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg vet ikke hvordan jeg klarer det, men jeg ser ikke den bøyen jeg skal snu rundt. Så jeg svømmer bare videre bortover. Det er en helt utilgivelig feil. Det burde ikke gå an å ikke se den, sier Løvseth til NRK.

Hun kom skuffet i mål som nummer 48. Etter en god start var det på den andre runden på svømmedelen det gikk galt.

VAR KLARE: Solveig Løvseth og Lotte Miller før starten av konkurransen der det meste skulle gå galt. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Hun forteller at flere båter ba henne om å snu.

– Og da er det ikke bare å svømme tilbake det du svømte feil, men du må også svømme i motstrøm. Da tenkte jeg dette blir en lang dag, sier Løvseth, som skjønte at det var over med tanke på en sterk plassering etter tabben.

Og heller ikke for Lotte Miller, den andre norske deltageren, ble det en god dag. Hun måtte bryte etter sin andre velt for dagen.

– Jeg har litt vondt nå, ja, sier Lotte Miller til NRK etter å ha vært til medisinsk sjekk.

Stygg velt

– Ai. det så ikke godt ut, utbrøt NRKs kommentator Jann Post da bildene av Lotte Millers velt rullet i reprise.

Miller i bakken igjen: – Ai, det så ikke godt ut Du trenger javascript for å se video.

Miller hadde allerede gått i bakken på sykkeldelen en gang, da det smalt igjen på den 40 kilometer lange sykkeldelen av konkurransen.

Og denne gang ble Miller liggende på asfalten. Og det så ikke godt ut.

MÅTTE BRYTE: Lotte Miller veltet to ganger før hun brøt triatlon-konkurransen i Paris. Foto: David Goldman / AP

Først var sportssjef Arild Tveiten bekymret fordi han ikke hadde informasjon om hvor Miller var rett etter konkurransen.

Etterpå fanget NRKs kamera opp at Miller var på vei til legeteltet, nesten en time etter at hun brøt konkurransen.

FIKK HJELP: Lotte Miller på vei til medisinsk behandling etter sin andre velt, som sendte henne ut av konkurransen. Du trenger javascript for å se video. FIKK HJELP: Lotte Miller på vei til medisinsk behandling etter sin andre velt, som sendte henne ut av konkurransen.

Utøveren som har slitt med ryggen tidligere måtte bryte, da asfalten var i ferd med å tørke opp etter såpeglatte forhold.

– Jeg håper ikke det er noe i det området hun har vondt i nå. Det så skummelt ut, sier NRK-ekspert Jørgen Gundersen.

Da hadde hun også gått i bakken tidligere i konkurransen:

Lotte Miller tidlig i bakken på syklingen Du trenger javascript for å se video.

Noe senere hatet Lotte Miller bort fra en medisinsk sjekk med en ispose på låret. Senere lot hun seg intervjue av NRK.

– I dag var jeg den personen som var kanskje mest uheldig der ute. Den første gangen jeg gikk ned var det glatte forhold, sier Miller.

Hun kom seg opp igjen, men så gjorde hun en feil som ble skjebnesvanger da hun gikk ned på samme side som i første velten. Det rammet hofta.

HALTET: Lotte Miller på vei bort fra medisinsk sjekk. Foto: Hanne Skjellum

Hun forteller at hun syklet inn i forhjulet til en annen i gruppen hennes og mistet kontroll

– Det er det som irriterer meg mest. Det er en feil du ikke skal gjøre på dette nivået, sier Miller.

SMELL I HOFTA: Lotte Miller viser frem området som fikk juling i hennes to velt.

Ingen erstatter

Spørsmålet var først om smellen til Miller gjør at det spøker for det norske laget i lagkonkurransen neste uke. For det finnes ingen erstatter.

– Lotte har trent mest mot den blandet stafetten vi har på mandag. Dette var ikke noe moro å se, sier NRK-ekspert Gundersen etter Millers velt.

I BAKKEN: Lotte Miller fikk det tøft under triatlonkonkurransen i Paris

Men Miller mener hun skal være med i lagkonkurransen.

– Ja. Nå er jeg veldig forslått, veldig hoven og har et stort rødt merke på låret. Men fysikere er klare til å gjøre det de skal gjøre. Jeg har iset ned. Alt annet er fint, utenom at det stedet som har fått en trøkk er ganske sårt, sier Miller.

Det hadde også vært trøbbel for Miller før hun veltet ut av konkurransen. For det ble kluss i vekslingen over til sykkel:

Norsk fiaskodag - løper forbi egen sykkel Du trenger javascript for å se video.

– Såpeglatt

Før Millers velt hadde det vært ekstreme forhold i Paris under triatlonkonkurransen. På sykkeldelen var det svært glatt i gatene, som også delvis inneholdt brosteinspartier.

En rekke utøvere smalt i asfalten.

Fallbonanza: – Det er såpeglatt! Du trenger javascript for å se video.

Flere gikk ned i samme velt og samme svinger.

– Det er såpeglatt i Paris, sa Post mens utøverne fortsatte å velte på det våte underlaget.

OPPSKRUBBET: Lotte Miller fikk en solid smell også ved første møtet med asfalten onsdag morgen. Foto: David Goldman / AP

Men det var da asfalten var i ferd med å tørke at den norske utøveren veltet ut av konkurransen.

Det hadde allerede vært en ekstrem dag for utøverne. For da konkurransen var i gang var det ikke bakteriene i elva Seinen det dreide seg om.

TRØBBEL: Maria Carolina Velasquez Soto fra Colombia var bare en av mange utøvere, som veltet i gatene i Paris på sykkeldelen. Foto: David Goldman / AP

Solvei Løvseth så også at lagvenninnen Miller lå nede på asfalten etter velten og følte med lagvenninnen.

– Ikke så god dag for de norske jentene generelt i dag, sier Løvseth.

Ekstrem strøm

Problemene startet allerede på brygga i Seinen da kvinnene startet triatlonkonkurransen. Da stod 10–12 utøvere igjen i flere sekunder da startskuddet gikk og fikk en elendig start.

Og ute i elven møtte de ekstreme forhold.

– Jeg har aldri sett svømmeforhold med så sterke strømmer som nå, sa NRKs ekspert Jørgen Gundersen da svømmedelen var godt i gang.

TØFFE TAK: Det var tett mellom utøverne på vei til rundingsbøyen underveis i konkurransen. Den sterke strømmen gjør det til en fordel å ligge bak konkurrentene. Foto: David Goldman / AP

– De står nesten stille, supplerte Jann Post om utøverne i vannet.

Informasjonen var at utøverne skulle møte strømmer med fart på 0,8 meter per sekund i elven.

Men da utøverne slet seg gjennom 1500 meter i elven kunne man se hva forholdene i elva kostet. For utøverne måtte kjempe for hver meter da de svømte motstrøms oppover elven.

Og da Flora Duffy kom opp i tet fra svømmedelen påpekte Gundersen at det var snakk om 3–5 minutter lengre konkurransetid enn vanlig på svømmedelen.

Fransk seier

Løpedelen gikk udramatisk for seg. Men det ble en jubeldag for det franske hjemmepublikummet. Cassandre Beaugrand rykket fra på sisterunden til vill jubel i gatene i Paris.

OLYMPISK MESTER: Det franske hjemmehåpet Cassandre Beaugrand tok OL-gull med et rykk på den siste runden på løpedelen. Foto: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Julie Derron fra Sveits klarte ikke å true den franske hjemmefavoritten, som løp inn til OL-gull.