– Fem feil på de første 16 minuttene er altfor mye.

NRKs håndballekspert Håvard Tvedten måtte nesten gni seg i øynene under starten av OL-kampen mot Sør-Korea.

Norge åpnet kampen i et forrykende tempo og ledet på et tidspunkt 4–1 over sørkoreanerne. Men etter snaue ti minutter startet problemene for storfavorittene fra Norge, som gjorde flere tekniske feil i angrep og slapp motstanderen inn i kampen.

FEIL: De norske håndballkvinnene gjorde uvanlig mange feil før pause. Foto: DAMIEN MEYER / AFP

– Det er fem tekniske feil på de første 16 minuttene, og det er uvanlig mye for Norge, gjentok han.

Heller ikke Discovery-ekspert Ole Gustav Gjekstad likte det han så av Norge.

– Sløvt og høy feilprosent. Det er ikke nødvendig å spille på så små marginer, kommenterte Gjekstad.

– Skummel kamp

Norge-trener Thorir Hergeirsson innrømmer at den førsteomgangen ikke var god nok. Han tror spillerne tok litt for lett på motstanderen.

– Kanskje tror vi det skal gå lettere enn det gjør? Det er en litt skummel kamp. Det er et koreansk lag som har utviklet seg veldig. De har fått inn to nye spillere siden VM, og de utgjør stor forskjell, sier landslagstreneren til NRK.

Det virket imidlertid som om pausepraten til Thorir Hergeirsson gjorde godt for de norske håndballkvinnene.

I andre omgang bar angrepsspillet mer preg av mål og gode angrep enn feil – noe som ga uttelling på måltavlen.

TRENERDUO: Thorir Hergeirsson og Mats Olsson (til høyre) var aktive på benken. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Norsk stjerne: – Det lugger litt

Norge vant til slutt 26–20 og har fire poeng etter tre kamper. Norge er foreløpig toer i gruppa og ligger dermed godt an til å ta seg videre fra gruppe A, der hele fire lag går til kvartfinale.

– Det lugger litt i starten. Vi blir litt dratt ut – akkurat slik Sør-Korea ønsker, sier Veronica Kristiansen til NRK.

Også hun påpeker at Sør-Korea spiller på en annen måte enn mange andre lag.

– De er kjappe, og de har en litt annen spillestil. Men vi må bare følge oppunder det og rette på oss. Nå fikk vi gjennomført den hvert fall, sier hun.

Kristiansen er ikke alene om å peke på den utradisjonelle spillestilen til sørkoreanerne. Assistent Mats Olsson beskriver det slik:

– Det blir en litt annen håndball når man møter Korea. Det er mye tempovekslinger, og så dras vi ned i deres tempo. Det blir slurvete, vi bommer på pasninger og det blir vi litt ukonsentrerte i avslutningene kanskje, sier Olsson om førsteomgangen.

TILBAKE FRA SKADE: Henny Reistad var endelig tilbake på parketten for Norge. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Verdens beste tilbake i manesjen

Den store nyheten før tirsdagens kamp var at Henny Reistad var tilbake på banen etter å ha stått over de to første OL-kampene med skade.

Reistad, som i mars ble kåret til verdens beste kvinnelige spiller, har trøblet med ankelen og landslagsledelsen tok ikke sjansen på å bruke 25-åringen i kamp med full intensitet – før nå.

Reistad noterte seg for fire mål og to tominuttere.

– Det er første kampen på lenge, og det synes jo. Det er litt rusten ennå. Reistad får ikke helt det trykket hun vil ha, sier Olsson om stjernespilleren.

De norske håndballkvinnene har startet OL på verst tenkelig vis med tap for Sverige. I neste kamp slo Norge imidlertid knallhardt tilbake da de imponerte stort og slo Danmark med kalassifrene 27–18.