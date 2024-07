Fullførte kaos-kamp for tomme tribuner: – Det største sirkuset jeg har sett

– Helt uvirkelig.

Det var Lionel Messis umiddelbare reaksjon på Instagram etter åpningskampen til Argentina i OL. Han har selv vunnet OL-gull med Argentina, men er ikke med i årets mesterskap.

16 minutter på overtid i kampen mot Marokko, jublet søramerikanerne for det de trodde var utligningen til Cristian Medina.

FOR TIDLIG: Cristian Medina jubler for scoringen, som ble annullert lang tid etter kampen. Foto: Reuters

Scoringen kom etter en voldsom sjansebonanza, og alt tydet på at Argentina hadde sikret 2–2 og uavgjort mot Marokko på spektakulært vis.

Det skulle vise seg at dramaet langt fra var over.

Kastet fyrverkeri og stormet banen

Først ble det kastet gjenstander ut på banen, minst en av dem en type fyrverkeri som laget et høyt smell som skremte flere argentinske spillere.

Deretter stormet marokkanske tilskuere ut på gresset, og sikkerhetsvaktene fikk en stor jobb med å få orden.

– Det ødelegger kampen, mener NRKs fotballekspert Åge Hareide

Spillerne ble sendt i garderoben, og det virket først som om kampen var avsluttet, ettersom scoringen kom 16 minutter på overtid.

Dommerne hadde varslet at det var lagt til 15 minutter, blant annet som følge av en rekke banestorminger også underveis i kampen.

KAOS: Tilskuerne stormet ut på banen da Argentina satte ballen i mål 16 minutter på overtid i andre omgang. Foto: Reuters

Fortsatte for tomme tribuner

Argentinas trener Javier Mascherano var en av dem som ble svært overrasket da det viste seg at kampen aldri var blitt avsluttet.

I tillegg viste en titt på VARs bilder at scoringen skulle vært annullert for en hårfin offside.

Arrangørene valgte derfor å sende spillerne ut i en ny oppvarming, denne gang for tomme tribuner.

TOMME TRIBUNER: Tilskuerne er sendt hjem når siste del av kampen starter. Foto: AFP

Fire timer etter at kampen startet, var spillerne klare til å fortsette. Den svenske dommeren Glenn Nyberg annullerte da den siste scoringen, før han satte i gang kampen på stillingen 2–1 til Marokko.

– Det er historisk. Det har aldri skjedd noe som dette før. Marokko ville ikke spille de (ekstra minuttene), og det ville ikke vi heller. Vi ventet en time og 40 minutter, men ingen sa noe til oss. Det gjør deg hjelpeløs fordi du er i OL, sa Argentinas Nicolás Otamendi.

I de tre minuttene som gjensto, forsøkte Argentina å skape en sjanse for å utligne, men det lyktes ikke. Da dommeren blåste av kampen, var resultatet dermed 2–1 til Marokko.

STJERNE: Argentinas Julian Alvarez forsøkte seg i siste del av kampen, men lyktes ikke med å score. Foto: AFP

Marokkos Soufiane Rahimi ble den store helten med sine to scoringer for Marokko, men kampen vil huskes for sin dramatiske og lange avslutning.

– En advarsel

Argentina-trener Mascherano reagerte kraftig etter kampen.

– Det største sirkuset jeg har sett, sa han.

Treneren reagerte på tilskuernes oppførsel, men ikke minst på den lange tiden som gikk før avgjørelsen falt.

Åge Hareide mener det som skjedde i kampens sluttminutter er svært ødeleggende.

– Det er ikke bra for sporten i det hele tatt. Sporten tar en helt feil retning. Alle må besinne seg og la kampen gå sin gang, sier Hareide.

– Dette er igjen en advarsel om hva som kan skje. Det har ikke vært et problem tidligere. Dette er noe alle supporterunioner må passe på at ikke skjer.

