Onsdag var den hittil varmeste dagen under årets OL i Paris, med en temperatur på rundt 35 grader gjennom store deler av ettermiddagen.

Kombinert med høy luftfuktighet var det mange som fikk et behov for å slukke tørsten, ikke minst tennisspillerne som løp rundt på banene inne på Roland-Garros-anlegget.

Og selv om det var vann i flaskene, så slet spillerne med et annet problem. Den holdt seg nemlig ikke kald.

– De flaskene her er faktisk ikke de beste, for å være helt ærlig. De kunne spandert på seg noen som holdt bedre på kulden på væsken. I går (onsdag) vet jeg at mange spillere klagde på at det ikke ble holdt kaldt nok, sier Casper Ruud til NRK etter onsdagens kamp mot Francisco Cerundolo.

– Det er en ting de kan lære til LA (Los Angeles, som skal arrangere OL i 2028), for der tipper jeg det blir varmt. Å spandere på utøverne noen flasker som kan holde væsken kald er det minste de kan gjøre, fortsetter Ruud.

Kjøleboks ved siden av banen

Ruud er langt fra den eneste som er misfornøyd. Onsdagens motstander Cerundolo omtaler flaskene som «vanskelige».

– Man putter iskaldt vann i og etter et par games er det blitt varmt. Om du putter det i baggen, så søler de over alle klærne dine. Så de er vriene, sier han til NRK.

På hver bane står det en kjøleboks med tilgjengelig kald drikke. Derfra kan spillerne fylle på flaskene sine med drikke.

Sidebyttene i tennis, hvor spillerne får muligheten til å ta seg en drikkepause, er korte. Derfor har spillerne stort sett flaskene ute på benken sin underveis i kampen, hvor altså sola raskt varmer opp innholdet.

– Det er deiligere å drikke noe væske på 5-6 grader enn 20. Det er bare slike små detaljer. Det er ikke meningen å klage her, men det finnes drikkeflasker som holder bedre på kulden enn dette, oppsummerer Ruud.

NRK har kontaktet arrangøren for et svar på Ruuds kritikk, men foreløpig ikke fått svar.

– Drikker varmt vann

En som fikk problemer i Paris-varmen var Jack Draper. Briten var rimelig frustrert etter at han tapte mot amerikanske Taylor Fritz i andre runde tirsdag.

SLITEN OG VARM: Jack Draper måtte kjøle seg ned med is. Foto: AFP

– De deler ut flasker til spillerne, men flaskene holder seg ikke så kalde, så man drikker varmt vann der ute. Det er ikke gøy i disse forholdene, sa Draper til Reuters.

Det internasjonale tennisforbundet (ITF) forklarte til Reuters at det skal være samme flasker som brukes under den årlige Roland-Garros-turneringen i mai/juni, og at spillerne kan be ballhenterne om å fylle på flaskene underveis i sidebyttene.

– Hvis du har flasken din ute på banen, så er det en type flaske som blir utrolig varm. Under sidebyttene ønsker du bare å sette deg ned, ikke fylle på flaskene dine hele tiden, sa Draper.

ROLAND-GARROS: Slik ser flaskene ut som brukes under Grand Slam-turneringen Roland-Garros. Foto: Yves Herman / Reuters

En trøst for tørste tennisspillere er at værmeldingen resten av uka i Paris viser noe lavere temperaturer, hvor det vil være opp mot 29 grader på det varmeste torsdag. I helgen er det også meldt overskyet vær, med en maks-temperatur på 25-26 grader.

Torsdag møter Casper Ruud canadiske Félix Auger-Aliassime til kvartfinale i OL-turneringen. Vinner han den, vil han være sikret minst en bronsefinale i OL-debuten.