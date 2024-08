Den algeriske treneren går foran henne som et levende skjold, forsøker å skjerme Imane Khelif fra spørsmål, mikrofoner og kameralinser.

Flere av verdens største mediehus er på plass for å følge Khelif i OL.

Bokseren skal ha tatt to kjønnstester, men ifølge bokseforbundet IBA er disse underkjent.

I OL deltar Khelif i kvinneklassen. Der ble det seier etter 46 sekunder i første kamp.

Italienske Angela Carini sank ned i knestående tydelig fortvilet.

Ifølge italienske medier skal hun ha ropt «non è giusto». Oversatt til norsk:

– Dette er ikke rettferdig.

KNUST: Angela Carini i knestående etter tap mot Imane Khelif (i rødt). Foto: John Locher / AP

– Synes du det er rettferdig?

Torsdag ble bokseren fra Algerie møtt av ekstrem jubel på arenaen nord i Paris. OL-kampene går vanligvis over tre runder, men etter 46 sekunder av den første runden var det over.

– Jeg kjente en sterk smerte i nesa. Jeg prøvde med alt pågangsmot og besluttsomhet jeg hadde, men klarte ikke å fortsette, sier motstander Angela Carini til NRK og andre medier på boksearenaen.

Tårene triller, hun er knust over at OL-drømmen glapp etter 46 sekunder.

– Synes du det er rettferdig at motstanderen får konkurrere? spør en av mediene på arenaen.

Carini trekker på skuldrene, smiler tappert og lar være å svare på det.

KAOTISK: pressen flokker seg rundt Imane Khelif (i rød overdel). Like til høyre står trener Pedro Diaz og følger nøye med. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

«En heksejakt»

Allerede før kampen var det bråk rundt Khelifs OL-deltakelse. Ifølge Carinis trener skal flere i italia ha kommet med advarsler på forhånd:

– Flere i Italia sa til henne «Ikke gå dit, det er en mann. Det er farlig for deg», meldte trener Emanuel Renzini til pressen ifølge The Guardian.

På en pressekonferanse onsdag måtte IOCs Mark Adams svare om Khelifs deltakelse. Imane Khelif og Lin Yu-ting fra Taiwan skaper sterke reaksjoner i OL-byen. Årsaken er at de ikke klarte å møte kriteriene for å konkurrere i kvinneklassen.

Kort fortalt: de klarte ikke bevise at de er kvinner.

KNUST: Carini satt oppløst i tårer etter tapet. Foto: AFP

IOCs kommunikasjonsdirektør Mark Adams stempler det som en heksejakt, og at de bruker samme reglene som OL i Rio i 2016 og Tokyo i 2021, ifølge Insidethegames.

– Det er virkelig urettferdig, sier Adams.

– Alle som konkurrerer i kvinneklassen overholder reglene. De er kvinner i passet sitt, og det sies at det er tilfelle, sier Adams ifølge britiske The Guardian.

Det fikk bokseforbundet IBA til å reagere. Det er IOC som har ansvaret for boksingen i OL, og de vurderer reglene annerledes enn forbundet.

IBA har utestengt de to bokserne fra VM på grunn av underkjente kjønnstester, skriver de i en pressemelding.

– Dette reiser reise alvorlige spørsmål om både rettferdighet og utøvernes sikkerhet, skriver bokseforbundet IBA.

– Har ekstrem betydning

Frank Walstad er styremedlem i Norges Bokseforbund. De mener dette handler om genetikk, og at det hverken er rettferdig eller helsemessig forsvarlig for de som deltar at XX møter XY.

Hva er XX- og YX-kromosomer? Kjønnskromosomene er kromosomer som bestemmer det biologiske kjønnet.

Hos mennesker har kvinnen vanligvis XX som kromosompar.

Menn har vanligvis YX som kromosompar Kilde: Store norske leksikon

Han uttaler seg ikke om den konkrete kampen eller enkeltutøvere, men om saken generelt.

– Vi stiller oss meget undrende til at dette angivelig er tillatt, og her må IOC komme med en grundigere forklaring enn kun å referere til «kjønn» i passet, sier Walstad til NRK.

– Hormoner og kjønn har en ekstrem betydning i idretten, påpeker han.

UNDRER: Frank Walstad i Norges Bokseforbund Foto: PRIVAT

I Paris følges Khelif av en stor algerisk delegasjon. Pressesjef Bachir Mokhtari uttaler seg på vegne av forbundet.

– Hun er en av de beste bokserne i verden, og forbereder seg godt med trener, psykolog og hele apparatet rundt, sier han til NRK.

– Det er skrevet mye om hennes deltakelse. Hvordan har hun det?

– Vi kan ikke snakke om det. Det er en utøver som kjemper i OL. Det er det vi har å si, svarer han.

Forbundet i Norge følger situasjonen tett, og håper IOC nå rydder opp. Frank Walstad peker på at det ikke er doping, men har samme effekt.

– Doping er annerledes enn genetikk, men hvis du har vært dopet med kjønns- eller veksthormoner en gang, så har du effekten resten av livet. Selv om de er utestengt i mange år, så vil de ha en fordel av det senere, sier Walstad.

– Disse vi prater om her har ikke dopet seg, men effekten og konsekvensen er det samme uten at det er «ulovlig». Dette er et smutthull som selvfølgelig må stenges igjen, sier Walstad.