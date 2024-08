Følg avslutningsseremonien i videospilleren i toppen av saken! Vi oppdaterer også denne saken med det siste fra seremonien.

Etter nesten tre uker med konkurranser er årets OL over.

Akkurat nå avsluttes det hele med en avslutningsseremoni i den franske hovedstaden.

Den olympiske ild har allerede startet på sin siste reise. Senere i kveld skal ilden bli slukket, og de olympiske lekene videreføres til Los Angeles, som skal arrangere i OL i 2028.

Senere i kveld er det ventet en storslått avslutning. Flere medier, blant dem The Guardian og The Telegraph, melder at Tom Cruise, som er observert på seremonien, skal gjøre et stunt.

Hele avslutningsseremonien kan du se på NRK1 og i NRK TV.

ÅPNET BALLET: Den franske svømmestjernen Léon Marchand ble historisk med to individuelle OL-gull på én dag under OL, og vant fire til sammen. Han fikk også æren av å åpne kveldens spektakulære avslutningsseremoni. Foto: AFP De norske stjernene viste fram medaljene sine. Foto: NRK Et fullsatt Stade de France i det avslutningsseremonien går i gang. Foto: Reuters Hele Norges nye OL-stjerne Solfrid Koanda bar det norske flagget. Foto: NTB Fornøyde håndballkvinner, som bidro til den beste norske dagen i et sommer-OL på 104 år da de tok ett av tre norske gull på samme dag lørdag 10. august. Foto: AP Hollywoodstjernen Tom Cruise ryktes å spille en rolle under avslutningsseremonien. Og neimen har han ikke dukket opp på Stade de France allerede. Neste OL finner sted i hans hjemland USA, nærmere bestemt Los Angeles. Foto: AFP Denne skapningen åpnet show-delen av seremonien da hen kom svevende ned på stadion. Foto: Reuters Denne dama, som mange sikkert husker fra da hun red på en svømmende «robot-hest» gjennom Seinen under åpningsseremonien, dukket også opp igjen i avslutningen på lekene. Foto: Reuters Et spektakulært syn med pianisten Alain Roche spillende vertikalt på et piano som sakte men sikkert heises i været. Foto: Reuters En siste medaljeseremoni fikk vi også da nederlandske Sifan Hassan mottok gullet for seieren i maraton. Hun vant også bronse på både 10 000 meter og 5000 meter. Tigst Assefa fra Etiopia tok sølvet og Hellen Obiri fra Kenya vant bronsen. Foto: AFP

Sang med

Den franske arrangøren har på ingen måte spart på kruttet.

Slik som under åpningsseremonien, hvor blant andre Céline Dion og Lady Gaga, er det ventet store og kjente artister og personligheter når ilden skal slukkes søndag.

Arrangøren har allerede bekreftet at blant andre verdenskjente Snoop Dogg og Billie Eilish er blant de som skal opptre i kveld.

– I to uker har vi delt gleden vår over å være vertskap for disse lekene med hele verden, og i kveld på Stade de France i Saint-Denis vil vi levere en siste gave, lover Tony Estanguet, president for Paris 2024, før åpningsseremonien.

STORSLÅTT: Flere store navn er ventet til avslutningsseremonien i Paris. Foto: Pawel Kopczynski / Reuters

Etter en kort runde med litt musikalske innslag var det dags for den tradisjonelle flaggseremonien i avslutningsseremonien.

Det ærefulle oppdraget med å bære nasjonens flagg i avslutningsseremonien gjøres av flere olympiske mestre.

Selv stiller Norge med olympisk mester i vektløfting, Solfrid Koanda, til å bære det norske flagget. Det samme gjør også Algerie, som stiller med bokser Imane Khelif.

Her viser de frem de norske medaljene Du trenger javascript for å se video.

Etter flaggseremonien ankom nasjon etter nasjon sine utøvere, hvorav flere, inkludert de norske, gikk med deres velfortjente medalje rundt halsen.

Kort tid etterpå sang hele stadion, og ikke minst utøverne selv, med på Queens legendariske «We Are the Champions», før de kvinnelige maratonløperne skulle få sin velfortjente medalje rundt halsen.

Øverst på pallen sto nederlandske Sifan Hassan, som tok sin tredje medalje dette OL, og den første i gull. Det under 40 timer etter hun løp inn til OL-bronse på 10.000 meter inne på avslutningsarenaen Stade de France. Tidligere i mesterskapet tok hun bronse på 5000 meter.

Disse er bekreftet til avslutningsseremonien Foto: Dylan Martinez / Reuters Selv om den franske arrangøren holder kortene tett til brystet, har de søndag kveld bekreftet noen navn som vil være til stede under avslutningsseremonien. Grammy og Academy Award vinner Billie Eilish

Grammy-vinner Red Hot Chili Peppers

Den verdenskjente amerikanske rapperen, låtskriveren og skuespilleren Snoop Dogg

Emmy Award, Academy Award og Grammy-vinner Gabriella Sarmiento Wilson, bedre kjent under artistnavnet H.E.R. .

Klarte medaljemålet

I 19 dager har flere tusen utøvere kjempet blod, svette og tårer for olympiske medaljer i Paris.

Norge reiste selv til lekene med mål om en medaljefangst på åtte medaljer, noe de norske utøverne akkurat greide.

Den første norske gullmedaljen kom 3. august, da Markus Rooth sjokkerte en hel nasjon med å bli olympisk mester i tikamp. Senere fulgte seiler Line Flem Høst og friidrettsutøver Karsten Warholm opp med henholdsvis bronse og sølv 7. og 9. august.

Lørdag regnet det nærmest medaljer over de norske OL-utøverne.

Grace Bullen med bronse i bryting, Christian Sørum og Anders Mol med bronse i sandvolleyball, håndballjentene med gull, Jakob Ingebrigtsen med gull på 5000 meter og Solfrid Koanda med gull i vektløfting.

Sistnevnte har også fått æren av å under søndagens avslutningsseremoni.

Se alle medaljeøyeblikkene i bildeserien nedenfor.

GULLGUTT: Markus Rooth sjokkerte «alle» med å ta OL-gull i tikamp. Foto: Ashley Landis / AP BRONSE: Line Flem Høst kunne juble for Norges første medalje i seiling for kvinner på 20 år, da hun tok bronse i laser-klassen. Foto: Reuters SØLV I PARIS: Karsten Warholm greide ikke å forsvare OL-gullet fra Tokyo. I Paris ble det sølv på 28-åringen fra Ulsteinvik. GULLJENTENE: Håndballjentene hadde ikke tatt OL-gull siden 2012. I Paris parkerte de vertsnasjonene i finalen, og kunne juble for seier. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB GULLJENTA: «Hva blir plasseringen?» spurte Solfrid Koanda støtteapparatet, etter at hun trodde gullet glapp for henne. Svaret var «Gull!». Foto: Kin Cheung / AP USTOPPELIG: Ikke siden 10. juni 2021 har noen slått Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter. I Paris viste han igjen hvordan han er verdens beste på den distansen. Foto: AP TÅRER: Grace Bullen gjorde rask prosess mot motstanderen i bronsefinalen i OL, og vant etter bare 57 sekunder. Etterpå tok følelsene overhånd. Foto: PUNIT PARANJPE / AFP BRONSEDUO: Sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum herjet i bronsefinalen, og sikret Norges åttende medalje i lekene sent lørdag kveld. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

– Vi var tydelige på at vi mente at åtte medaljer var en offensiv og krevende målsetting. Det ble liksom ikke forstått så godt i offentligheten at det var en krevende målsetting. Det ble veldig godt forstått halvveis ut i lekene at det var en krevende målsetting. så da snudde stemningen litt rundt snakket om medaljer, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø til NRK.

– Vi visste at vi var sterkest den siste uka i OL. Det er vi vanligvis. Men vi hadde en fantastisk dag i går som gjorde at vi nådde medaljemålet vårt, legger han til.

OL byr også på mange minneverdige øyeblikk.

UFORGLEMMELIGE ØYEBLIKK: Brasils surfehåp Gabriel Medina gikk viralt etter dette fantastiske blinkskuddet. Foto: JEROME BROUILLET / AFP Hvem glemmer vel denne feiringen etter herrenes tikamp med Norges gullvinner Markus Rooth? Foto: Fabrizio Bensch / Reuters Helt kjørt. Italienske Gianluca Pozzatti hadde ikke mye overskudd etter å ha fullført et knalltøft triatlon. Foto: AFP Det ble til slutt svømming i Seinen, etter flere utsettelser på grunn av dårlig vannkvalitet. Bildene var i hvert fall verdt å vente på! Her ser kvinnenes triatlon nesten ut som et renessanse-maleri. Foto: AP Et skikkelig blinkskudd av danske Viktor Solmunde, som konkurrerte i rullebrett. Foto: AFP Fantastisk sportsånd i turnhallen når sølvvinner Simone Biles og bronsevinner Jordan Chiles hyller brasilianske Rebeca Andrade etter at hun slo dem begge og tok sitt første individuelle OL-gull. Foto: AP Folkefest! Etter et koronapreget OL i Tokyo har det vært uttrykt stor glede over stemningen under OL i Paris. Foto: Abdul Saboor / Reuters/NTB Solfrid Koanda viste rå styrke da hun tok OL-gull i vektløfting. Foto: AFP Denne australieren, som går under navnet Raygun, ble en skikkelig snakkis etter breakdance-konkurransen. Ikke fordi hun vant, men fordi hun fikk null poeng. Videoene av hennes deltakelse går sin seiersgang jorda rundt i sosiale medier. Foto: AP Tyrkiske Yusuf Dikec, med sin avslappede positur og utstråling, ble en meme og havnet på alles lepper da han vant OL-sølv i en av skytekonkurransene. Foto: AFP

Øyeblikkene

I løpet av de siste 19 dagene har om lag 1000 olympiske medaljer blitt delt ut.

Og med så utallige antall timer med idrett, så har det også vært noen både litt trivelige, morsomme og triste øyeblikk.

Hvor var du blant annet da John Lennons «Imagine» ble spilt av etter en krangel på sandvolleyballbanen?

Full krangel mellom spillerne – så tar DJ-en grep Du trenger javascript for å se video.

Eller da selv mekanikerne fikk kjenne på de såpeglatte franske veiene?

I kvinnenes temporitt ble det både vått og glatt. Flere veltet opp til flere ganger og fikk NRKs kommentator til å ta frem en Zalo-referanse. Du trenger javascript for å se video. I kvinnenes temporitt ble det både vått og glatt. Flere veltet opp til flere ganger og fikk NRKs kommentator til å ta frem en Zalo-referanse.

Med jevne mellomrom kommer også nye idretter på OL-programmet. I år var det breaking sin tur, hvor «Raygun» fikk 0 poeng for sin originale OL-dans.