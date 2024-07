– Det er veldig uvant å spille med ballen. Det var liksom et sjokk.

Det sier Anders Mol om OL-ballen etter at Norge vant komfortabelt 2–0 i sett mot Chile.

Problemet var nemlig at ballen var for ny.

– De ballene vi spiller med, når de er flunkende nye så er skinnet så stivt, fortsetter han.

– Jeg tror de prøver å være snille og gi oss noen helt nye baller. Når de er helt nye, så er de veldig stive i plastikken. Mens når man bruker dem, så løsner de litt og blir mer spretne. Når de er helt stive, så er de ganske uvante å håndtere. For det skjer kun med de nye ballene. Du merker at «oi, det er så nye baller, ja», sier Christian Sørum.

Lagspill: Til tross for utfordringer med ballen satt angrepsspillet bedre utover kampen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Skal spørre

Nå varsler de også grep.

– Kommer dere til å be om å få en eldre ball neste gang?

– Ja, faktisk, sier Mol.

– Vi har prøvd på det i verdensserien, men de er glade i den nye ballen, sier Sørum videre.

Trener Jetmund Berntsen bekrefter at de kommer til å si ifra, noe som har gitt resultater tidligere.

– Vi klarte det i Tepic, i VM. Da fikk vi byttet ballene til oppvarmingsballene da vi skulle begynne å spille. Kanskje vi skal prøve det her også, sier han.

TRENERDUOEN: Kåre Mol og Jetmund Berntsen før åpningskampen i OL. Berntsen bekrefter at de vil spørre om eldre baller. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Berntsen forteller at det er vanlig med nye baller i konkurranser, og forteller at det er en utfordring.

– Den er bedre når du har spilt den inn, men vi får alltid nye baller når vi spiller turnering, og sikkert nye til neste kamp igjen, sier Berntsen.

Og nettopp ballen kan ha vært svaret på hvorfor kampen åpnet så jevnt.

– Det er en utfordring for vi har en annen ball på oppvarmingsbanen, men det er likt for alle, og alle vet om det så det er kanskje derfor det tar litt tid før vi kommer inn i kampen, fortsetter han.

TOK TID: Det tok litt tid før Anders Mol og Christian Sørum kom i gang med kampen, den litt stive ballen kan ha noe av skylden for det. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ifølge Kåre Mol som er med i trenerteamet og far til Anders Mol så skiftes det til ny ball hver dag. Det har han blitt fortalt av det internasjonale volleyballforbundet.

– Det er slik at de starter med dem om morgenen og så sier de at de skal spille med de samme ballene ut dagen, og så har de nye baller neste dag. Men fremdeles er de da litt stive når vi kommer på kvelden, forteller han.

Håndballjentene møtte opp

For blant de drøy 18 000 på tribunen var flere av de norske håndballjentene. En av dem var Henny Reistad som er en nær venninne av Mol.

– Det er kjempehyggelig at de tok turen. Det er veldig stas, og så får vi se om vi rekker å se dem i en kamp før de stikker av gårde til Lille, sier han.

Og Reistad ble ikke skuffet av det hun var vitne til.

– Det ser ut som de er formsterke, sier hun og fortsetter.

– Det er fantastisk å se på Christian og Anders spille, samtidig som man har utsikt til Eiffeltårnet. Det er unikt, sier hun.

TOK TUREN: Henny Reistad og flere av de norske håndballjentene hadde fri og benyttet muligheten til å være tilskuere under OL i Paris. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Overkjøring

Selve kampen endte med en komfortabel norsk seier.

De regjerende OL-mesterne vant det første settet 21–14 og det andre med sifrene 21–16.

– Overkjøring, sa sandvolleyballekspert Jan Kvalheim hos Max.

Kampen ble spilt i spektakulære omgivelser på sandvolleyballarenaen som ligger like foran Eiffeltårnet. Det var tilnærmet fullt på arenaen.

– Det var dritmoro å spille der inne. Allerede stappfullt og vanvittig trøkk. Det er umulig å ikke bare smile og kose seg der ute, sier Mol til NRK.

SPEKTAKULÆRT: Anders Mol og Christian Sørum strålte på den nye arenaen like foran Eiffeltårnet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Selv var ikke Anders Mol helt fornøyd etter kampen og mente at ikke alt stemte helt.

– Det er litt angrepsrytmen, sier Mol, og la til at han mente makkeren Sørum spilte betraktelig bedre.

Sørum strålte

Sørum fikk også mye skryt av NRKs ekspertkommentator, Vegard Høidalen, underveis i kampen.

– Christian Sørum har vært veldig god så langt i kampen. Han har spilt feilfritt, har hatt fantastiske servemottak og fulgt opp med en rekke klasseangrep, sa Høidalen mot slutten av det første settet.

I det andre settet fortsatte lovordene fra Høidalen.

– De leker her nå, Anders og Christian. De gjør glimrende handlinger hele veien. Chilenerne spiller godt, men får ikke betalt for gode handlinger som de gjør gang etter gang. Anders og Christian er veldig solide her, sa han.