Absurd situasjon ødela nesten for Ruud – unngikk kjempesmell i OL

– Han reddes av en ball som faller ut av lommen. Det er griseflaks.

Det utbrøt NRKs tenniskommentator Carl Andreas Wold mot slutten av det andre settet. Da det oppstod en absurd situasjon, som kunne vært med å avgjøre kampen til Ruuds disfavør.

Ruud vant til slutt kampen 2–1 i sett. De tre settene endte med 4–6, 6–4 og 5–2, dermed er han videre til 3. runde i OL-turneringen i tennis.

Men tilbake til situasjone, Ruud holdt nemlig på å ta et avgjørende poeng, men så ble han stoppet av en ball som falt ut av lommen til Vavassori. Italieneren sa unnskyld, men valgte å ikke gi poenget til Ruud.

– Ruud spiller Vavassori ut av poenget, og når han skal slå den avgjørende ballen, så mister Vavassori ballen han har ut av lommen. Og da skal ballen spilles på nytt, forklarte Wold.

Spillet startet igjen, og Vavassori tok et nytt game.

INTENST: Det var lenge nervepirrende om Ruud kom til å ryke ut. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ruud selv har fått situasjonen litt på avstand og tar det med knusende ro.

– Det er også litt frustrerende, men sånt kan skje. Man følte man hadde overtak og det var et viktig poeng. Jeg følte jeg kunne slått en vinner, sier han.

Casper Ruud var i store problemer etter at han tapte det første settet mot italieneren Andrea Vavassori.

Men etter at Casper Ruud klarte å dra i land det andre settet viste han at det ikke var noen særlig tvil om hvor seieren skulle havne.

– Han var frustrert og fikk aldri den rytmen han ville i starten, oppsummerte Max-kommentator Svein-Espen Lindås Olsen etter kampen.

Ruud var stor favoritt som verdens 9. beste rangerte spiller, mens Vavassori kun var på 206. plass. Italieneren er sett på som en meget habil parspiller.

– Det var en tøff kamp. En spiller man ikke kjenner så godt. Jeg har aldri spilt mot ham. Han er en ekstremt god double-spiller, og tar med ferdighetene inn i singel.

Vavassori ligger på 9. plass på verdenrankingen som parspiller.

– Vi har ikke like fin volley og de tingene. Det kan skape problemer, og det gjorde det for meg i dag, fortetter Ruud.

Hørte på kritikken

Etter å ha fått kritikk for at drakten var for dansk, møtte han opp i en drakt med betraktelig mer blåfarge.

Dermed var det aldri tvil om hvilket land Ruud representerte i mandagens OL-kamp.

Frustrert

Og det var ikke det eneste som skjedde i løpet av kampen.

For før det andre settet var i gang var Ruud meget misfornøyd med dommerens avgjørelse, eller mangel på en avgjørelse. Han gikk ut og snakket med dommeren, da han mente at Vavassori brukte for langt tid før han kom ut til andre sett.

– Ikke noe annet enn at noen ganger kan det ta litt lenger tid mellom poengene enn regelen tilsier. De har vært strenge med oss de siste årene om at vi skal følge reglene. Når man står der og er klar, men det ikke blir spilt, så lurer man på hvor strenge de er, sier Ruud til NRK.

FRUSTRERT: Det var en frustrert Casper Ruud før det andre settet, her i samtale med dommeren. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Like etter buet også publikum på italieneren da han hadde slått bort to baller.

OL i Paris spilles på Ruuds favorittunderlag grus. Han har flere ganger prestert meget godt på samme stadion i Grand Slam turneringen Roland Garros.

3. runde fortsetter på onsdag, der møter han argentineren Francisco Cerundolo. Han er rangert på 26. plass på verdensrankingen.