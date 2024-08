– Jeg har såpass bra med krefter at det blir litt for hardt for tidlig, sier Ingebrigtsen til NRK.

For OL-finalen på 1500 meter gikk ikke som man trodde på forhånd. Alt hadde dreid seg om Josh Kerr og Jakob Ingebrigtsen. Men nordmanne ble nummer fire etter en utrolig oppløpsside, der han ble passert av tre løpere.

Amerikanske Cole Hocker vant sensasjonelt løpet foran Josh Kerr på ny olympisk rekord på 3.27,65. Kerr var 14 hundredeler bak. Ingebrigtsen kom i mål 59 hundredeler bak vinneren. Yared Nuguse tok den siste medaljen.

SKUFFET: Jakob Ingebrigtsen innså at tempoet hans i front ble for tøft. Foto: BILDBYRÅN

– For en enorm nedtur for Jakob Ingebrigtsen, utbrøt NRK-kommentator Jann Post.

Selv innrømmer Ingebrigtsen at den ekstreme farten fra start var en tabbe fra hans side.

– Det er klart jeg er skuffa. Det blir feil. Jeg føler meg ganske sterk og det er litt derfor det blir som det blir, sier Ingebrigtsen til NRK.

Se hele løpet her Du trenger javascript for å se video.

Han så på storskjermen på stadion at han var i ferd med å få en liten luke drøyt halvveis i løpet.

– Og da blir man litt ivrig. Skal benytte meg av muligheten til å stikke litt ifra. Så ble det akkurat litt langt, sier Ingebrigtsen og fortsetter.

– Selvfølgelig blir jeg skuffa, men det er jo mange forskjellige grunner til ting som skjer. Men litt kjipt at jeg ødelegger for meg sjøl, sier Ingebrigtsen, som påpekte at han bare hadde seg selv å takke for at han havnet utenfor pallen.

SKUFFET: Jakob Ingebrigtsen på stadion etter ha blitt intervjuet på TV. Foto: BILDBYRÅN

Han forklarte også at han ble for ivrig fra start.

– Jeg hadde enormt gode bein og en fantastisk følelse. Da er jeg litt for trygg på meg selv, så jeg får en altfor hard åpning og går ganske hardt midt i også. Da blir det en fjerdeplass, sier Ingebrigtsen til Max.

Han var klar på at han ikke klarte å justere farten heller.

– Jeg blir tatt av meg selv, sier Ingebrigtsen.

Narve Gilje Nordås var blant dem som fikk føle råkjøret til Ingebrigtsen.

– Jakob setter opp verdensrekordfart på første runden, hvordan er det å ligge bak i feltet å kjenne på det?

– Jeg tror jeg aldri i hele mitt liv har åpnet så fort. Jeg tror jeg åpnet et sekund raskere enn jeg noen gang har åpnet. Så for min del ble det lite å gå med på slutten, sier Nordås.

STEINHARD ÅPNING: Åpningen til Jakob Ingebrigtsen (t.h) ble i tøffeste laget for Nordås. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Ingebrigtsens britiske rival Josh Kerr sier han visste at løpet ville bli vunnet på de siste 50 meterne og at han ikke hadde nok krefter da Hocker kom opp på siden av ham.

Kerr forventet hardkjør fra Ingebrigtsen.

På spørsmål om han var overrasket over å se at Ingebrigtsen ble passert på oppløpet svarer Kerr:

– Nei. Jeg er veldig til stedet i mitt eget løp og forsøker bare å komme så fort jeg kan til målstreken.

Hør hva Kerr og Nuguse hadde å si etter løpet. Du trenger javascript for å se video. Hør hva Kerr og Nuguse hadde å si etter løpet.

– Veldig overraskende

– Jeg fryktet ham på litt roligere fart, men ikke på denne farta. Olympisk rekord, altså. Cole Hocker, sier Post om den amerikanske vinneren.

Alle de tre på pallen satte personlig rekord og løp under 3.28. Vinnertiden er fortsatt nesten sekundet bak persen til Ingebrigtsen fra tidligere denne sesongen.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

For flere var både vinneren og Ingebrigtsens fjerdeplass en stor overraskelse.

– Veldig overraskende, sier Narve Gilje Nordås om både landsmannen og Hockers OL-gull.

Slik løpet utviklet seg så det ut til at Ingebrigtsen ville knekke sine motstandere. Men i sin tredje globale finale på rad gikk gullet tapt for Ingebrigtsen. Og for første gang siden 2019 havnet han utenfor pallen i et mesterskap.

– Det er og blir forskjell med og uten hare, sier NRK-kommentator Jann Post.

NRK TV Du trenger javascript for å se video.

– Det er veldig bra at vi har begge deler. Ærlige mesterskapsløp, hvor ingen får hjelp. Den er fascinerende, supplerte NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

Det så egentlig ut som Ingebrigtsen skulle få det løpet han ville og at konkurrentene så ut til å slite rundt 800 meter. Tempoet var skyhøyt.

Og Ingebrigtsen la press på de andre allerede før start med en skyhøy fart. Allerede etter 100 meter var Ingebrigtsen i tet. Det var tydelig at han skulle slite ut de andre i feltet.

– Skal han forsøke å kjøre rekordfart fra start, utbrøt NRK-kommentator Jann Post da Ingebrigtsen la seg i tet.

NEDTUR: Jakob Ingebrigtsen må se seg slått av tre løpere på 1500-meteren. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Ekstrem fart

Etter å ha tapt VM-finalen to ganger på rad var det knyttet stor spenning til hvordan Ingebrigtsen ville løse OL-finalen tirsdag. Der stilte 12 mann på start, deriblant også Narve Gilje Nordås, som til slutt ble nummer sju.

Men i OL-finalen i Paris var det ikke tvil om hva Ingebrigtsen la opp til

– Det er verdensrekordfart for Jakob Ingebrigtsen, sa Post etter passering 400 meter.

REKORDFART: Jakob Ingebrigtsen satte opp en fart på nivå med verdensrekord på OL-stadion i Paris. Foto: Hannah McKay / Reuters

I finalen hadde seks løpere en personlig rekord raskere enn 3.30, som er sett på som en drømmegrense på distansen. Rodal lurte på forhånd på hvilken hjelp Ingebrigtsen ville få i tet.

– Det forventes at Kerr er litt sterkere som spurter, litt raskere, han er en bedre 800-meterløper og har nok litt mer fart i beina. Så Jakob må prøve å trøtte ut Josh Kerr, sa NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal i forkant av løpet.

To tap på rad

Etter OL-gullet i 2021 har Jakob Ingebrigtsen befestet posisjonen, som verdens beste 1500-meterløper. I OL i Tokyo for tre år siden vant han løpet på 3:28.32.

Men i de to påfølgende verdensmesterskapene har han blitt slått to ganger på rad. Begge ganger ble vinnertiden på 3.29-tallet.

Foto: Sarah Meyssonnier / Reuters

Jake Wightman slo Ingebrigtsen i innspurten under VM i Eugene i 2022. Vinnertiden ble 3.29,23. Ingebrigtsen var 24 hundredeler bak.

Josh Kerr slo Ingebrigtsen med samme grep i innspurten i Budapest i fjor. Vinnertiden ble 3.29,38. Ingebrigtsen var 27 hundredeler bak.

Men da Ingebrigtsen ble slått i OL-finalen var farten så sterk at tre løpere løp under 3.28.