«Kjernefamilien» Remøy Bertelsen: – Tar vekk flere ting familier trenger

Barnefamilien:

Navn: Line Remøy Bertelsen (34) og Anders Remøy Bertelsen (35), har barna Vilde Bertelsen (11) og Andreas Remøy Bertelsen (5)

Inntekt: Samlet brutto grunnlønn cirka 1,5 millioner, pluss tillegg

Bor: I enebolig på Sveio i Hordaland, verdi rundt 5,2 millioner

Gjeld: 4 millioner.

Biler: Én elbil, én bensinbil

Familien Remøy Bertelsen bor i enebolig, har to biler og en over gjennomsnittlig god inntekt.

I forslaget til statsbudsjettet for 2020, heter det blant annet at nye skattelettelser i 2020 vil være på halvannen milliard kroner.

Det betyr at en barnefamilie med to fulltidsinntekter vil betale om lag 9000 kroner mindre i skatt neste år, enn i 2013, ifølge finansminister Siv Jensen.

– Så vidt jeg kan skjønne blir beløpet noe høyere for vår del, og det er jo bra. Samtidig tar man vekk flere goder som familier faktisk trenger, sier mor Line Remøy Bertelsen til NRK.

Hun trekker fram tre kutt, som kommer til å påvirke familien direkte neste år:

Satsen for ordinære barnebriller senkes til 1.200 kroner, mens satsen for ekstra tilpassede briller settes til 2.400 kroner.

Støtte til kosmetisk tannregulering bør fjernes.

Støtten til glutenfritt kosthold for personer med cøliaki kuttes fra 12.546 kroner i året til 8.232 kroner.

Hvordan statsbudsjettet påvirker folk flest Ekspandér faktaboks For å vise hvordan statsbudsjettet påvirker folk flest, har NRK plukket ut tre ulike grupper i samfunnet: en småbarnsfamilie, en aleneboer, og et pensjonistpar.

NRK har i samarbeid med sjeføkonom i NyAnalyse, Terje Strøm, analysert de viktigste budsjettfaktorene for hver enkelt, og hvordan de kommer ut med det nye forslaget til statsbudsjett.

– Har masse å si

Line Remøy Bertelsen har selv gjennomgått medisinske undersøkelser, for å få påvist at hun har cøliaki. Hun reagerer kraftig på at regjeringen igjen kutter i støtten til glutenfritt kosthold.

– Da har jeg lyst til å spørre regjeringen om de har vært i butikken og sett at en pakke pølsebrød for cøliakere koster 70 kroner? Det er enorme prisforskjeller, sier Bertelsen, som ofte reiser til Sverige for å kjøpe billigere mat.

Familien Remøy Bertelsen foreviger seg selv. Far Bertelsen påpeker at familiens økonomi er såpass god, at de ikke frykter konsekvensene av statsbudsjettet i særlig stor grad. – Men andre er ikke like godt stilt, påpeker han. Foto: Privat / Privat

Hun forklarer at de andre kuttene også rammer familien, fordi ett av barna bruker briller. I tillegg skal datteren Vilde (11) etter planen begynne med tannregulering neste år.

– Dette er småsparing fra regjeringens side, men har masse å si for familier. Vi har en inntekt over snittet, og kommer til å klare oss fint, men vi tenker på andre også, sier Bertelsen.

Bertelsen jobber som kunderådgiver i Haugesund Sparebank. Hun satt i kommunestyret for Arbeiderpartiet fram til høstens valg. Hun har ingen verv i partiet per i dag.

Økonomen: – Vil bremse renteøkning

Terje Strøm, sjeføkonom i Ny analyse. Foto: Studio Vest

Terje Strøm, sjeføkonom i Ny analyse, sier at forslaget til statsbudsjett for neste år inneholder få overraskelser på et overordnet nivå.

Samtidig påpeker han at pengebruken er innrettet slik at regjeringen på sikt forsøker å skjerme familier mot økt boliglånsgjeld.

– Man har redusert oljepengebruken etter fem år med økning. Det er fordi man vil sørge for at boliglånsrenta ikke skal videre opp. I tillegg vil man unngå sterkere kronekurs, og at folk mister jobben i eksportindustrien, sier Strøm.

– Andre er ikke like godt stilt

I neste års statsbudsjett foreslås det å sette et tak på foreldrebetalingen på SFO for elever på 1. og 2. trinn. Prisen per plass skal ikke være høyere enn seks prosent av husstandens inntekt.

For familien Bertelsen Remøy gir ikke dette særlig store utslag, ettersom sønnen Andreas bare går på SFO én dag i uka.

Far Anders Bertelsen, som jobber som operasjonsansvarlig i dykkerselskapet Subseapartner, er likevel glad for forslaget om SFO-tak.

– Jeg vet at veldig mange ikke er like godt stilt økonomisk, og ikke har like fleksibel arbeidsdag. Det er trist å hente ham på SFO, og se at det er to eller tre barn som alltid er igjen, fordi foreldrene kommer for sent, sier Bertelsen.

Samtidig understreker han at han har full forståelse for disse foreldrenes situasjon, og viser til at fulltids SFO koster om lag 3000 kroner i måneden.

– Det blir jo slik, fordi de er nødt til å ta en jobb som ligger et stykke unna. SFO er dyrt, og det er en stor prosentandel av lønna som går til det, i alle fall når man har to eller tre barn.