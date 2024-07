Zelenskyj: Ukraina vil bli invitert inn i Nato etter krigen er over

President Volodomyr Zelenskyj sier mandag under et pressemøte at Kyiv vil bli invitert inn i Nato så snart krigen tar slutt, melder Reuters.

Medlemskapet har lenge vært tema etter Russlands invasjon av Ukraina. Russland annekterte Krim-halvøya i 2014, og gikk til fullskala invasjon i februar 2022.

Siden da har både Sverige og Finland blitt med i forsvarsalliansen.

Selv om Ukraina fortsatt ikke er medlem, har Nato lovet langvarig militærstøtte til landet på 40 milliarder euro årlig. Nato uttalte også under toppmøtet sist uke at de vil støtte Ukraina på landets «irreversible vei» mot Nato-medlemskap.

Ukraina samlet nylig 92 land til et fredstoppmøte i Sveits. Zelenskyj sier at han planlegger å ha klar alle elementer av en fredsplan innen neste møte i november.

Russland deltok ikke i det første toppmøtet, men ukrainske myndigheter har uttalt at de er åpen for å invitere representanter fra Russland i fremtiden, ifølge Reuters.