Zelenskyj: Flere døde etter rakettangrep i Kharkiv

Flere skal være drept i et russisk rakettangrep mot et postsorteringsanlegg i Ukrainas nest største by Kharkiv.

Det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, ifølge Reuters.

Kharkiv-regionens guvernør opplyser at seks personer er drept og 14 skadet.

Flere opplysninger om angrepet er ikke kjent. Hendelsen er så langt ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Russland har ikke kommentert påstanden fra Zelenskyj, skriver NTB,