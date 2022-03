Zelenskyj: Blokaden av Mariupol vil huskes som en krigsforbrytelse

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier blokaden av Mariupol vil gå inn i historien som det han omtaler som krigsforbrytelser begått av russiske styrker.

– Å gjøre dette mot en fredelig by, det som okkupantene gjorde, det er en type terror som vil bli husket i århundrer, sa Zelenskyj i sin videotale til nasjonen tidlig søndag morgen.

Zelenskyj fortalte ukrainerne at forhandlingene med Russland verken var enkle eller hyggelige, men at de er nødvendige. Han sa at han diskuterte utviklingen i samtalene med Frankrikes president Emmanuel Macron lørdag.

– Ukraina har alltid søkt en fredelig løsning. Dessuten er vi interessert i fred nå, sa Zelenskyj. (NTB/NRK)