Zelenskyj: – Vi er ikke redde

Russlands anerkjennelse av de opprørerkontrollerte regionene i Øst-Ukraina er et brudd på Ukrainas selvstendighet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en TV-sendt tale i natt.

Han sier at han venter på «klare og effektive støttegrep fra våre partnere», og understreker at «vi er ikke redde for noe eller noen».

Ifølge Det hvite hus forsikret USAs president Joe Biden Zelenskyj om at USA står ved sin støtte til Ukrainas suverenitet da de to snakket sammen mandag.