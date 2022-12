Zelenskyj: – USAs støtte til Ukraina er en investering i USAs egen sikkerhet

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ble møtt med jubel og stående applaus da han inntok talerstolen i den amerikanske kongressen hvor begge kamre er samlet til et hastemøte. Han ble ønsket velkommen av speaker Nancy Pelosi og visepresident Kamala Harris.

Zelenskyj startet sin tale, som han holdt på engelsk, med å takke for invitasjonen og for støtten som Ukraina får fra amerikanerne.

– Ukraina falt ikke. Ukraina er i live, og sparker tilbake, sa Zelenskyj til klappsalver.

– Vi har ingen frykt. Vår seire gir oss mot. USAs og Europas støtte har gjort oss sterkere og hindrer det russiske tyranniet i å få kontroll.

– Dette er en kamp som vil definere demokratiet, for oss og våre etterkommere, sa han.

Zelenskyj sa havet ikke kan beskytte USA mot en krig som har globale implikasjoner.

Han sa at neste år blir et vendepunkt, hvor ukrainsk mot og amerikansk støtte vil sørge for et vendepunkt, «et vendepunkt som definerer våre verdier».

Han fortalte om sine opplevelser denne uka om de voldsomme kampene, grusomheter og ødeleggelsene i Bakhmut som er i frontlinjen mot Russland.

Zelenskyj takket for økonomisk støtte og for de amerikanske våpnene landet har fått, spesielt det nye luftvernsystemet Patriot som president Joe Biden har lovet å sende, men understreket at det ikke er nok for å kunne drive russiske styrker ut av Ukraina.

– Det er bare et tidsspørsmål før Russland slår til mot andre land. Hvis vi ikke stopper dem nå, vil de gjøre det, advarte Zelenskyj.

Han sa at den amerikanske pengestøtten til Ukraina ikke er veldedighet, men en investering i USAs egen sikkerhet.

– Dere kan sørge for at seieren kommer raskere, sa han.

Han avsluttet med å takke det amerikanske folket og ønsket god jul og et seierrikt nytt år. Til slutt overrakte han det ukrainske flagget til Kongressen.