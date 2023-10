Zelenskyj: 47 personer drept i angrep mot Kharkiv

Flere detaljer rundt angrepet mot Kharkiv i Ukraina er foreløpig ikke kjent, utover det president Volodymyr Zelenskyj uttalte under et europeisk toppmøtet i Granada i Spania, hvor han sa at 47 personer ble drept under et russisk angrep.

Der ba han Europa om mer hjelp til ukrainernes kamp mot russiske invasjonsstyrker.

USAs president Joe Biden varslet onsdag kveld at han «snart» kommer med mer informasjon om hvordan amerikanerne skal støtte Ukraina i tida framover.