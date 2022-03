Zelenskyj talte til danske Folketinget

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte til det danske Folketinget i dag litt før klokken 13.

– Tusenvis av dødelige missiler avfyres mot vårt land, sa presidenten.

Han sier over 100.000 mennesker fortsatt er fanget i byen Mariupol.

– Russiske styrker begår en forbrytelse mot menneskeheten. Hele kloden ser på, hvorfor griper man ikke inn? spør presidenten.

Han ber om at sanksjonene mot Russland styrkes.

Han seier han er takknemlig for det Danmark og det danske folk har gjort for Ukraina, og for de danske virksomhetene for å ha trukket seg ut av Russland.

– Men dere må ikke stoppe der. Europa må si nei til russisk olje.

Han oppfordrer Danmark til å delta i initiativet for å bygge opp Ukraina etter krigen.

– Jeg vet at i Danmark er stearinlys et bilde på hygge og et normalt hjemmeliv, det er noe mange i Ukraina nesten ikke kan forestille seg, sier han og legger til;

–Jeg vil oppfordre danske familier til å tenne et lys til minne om de ukrainske liv som har gått tapt, avsluttet han.

Etter planen skal Zelenskyj tale til Stortinget i morgen klokken 14.00.