Zelenskyj takker for norske granater

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skriver på Twitter at han er takknemlig for at landet får norske artillerigranater.

Norge gir 8.000 artillerigranater til Ukraina i samarbeid med Danmark, som stiller med andre deler.

– Jeg er takknemlig overfor den danske og norske regjeringen for det felles initiativet om å sende en ny forsendelse med artillerigranater til Ukraina. Rask militærassistanse fra våre partnere er en nøkkel for å nærme oss vår felles seier, skriver Zelenskyj.

(NTB)