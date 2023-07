Zelenskyj sparket ambassadør etter intervju

Ukrainas ambassadør til Storbritannia fikk fredag sparken av president Volodymyr Zelenskyj. Det skjedde etter at ambassadør Vadym Prystajko hadde kritisert Zelenskyj i et intervju på Sky News.

Foranledningen var en bemerkning fra den britiske forsvarsministeren Ben Wallace som mente at Ukraina burde være mer takknemlig for vestlig hjelp. Da han ble spurt om dette, svarte Zelenskyj at han ikke forsto hvordan han kunne bli enda mer takknemlig. Kanskje Wallace kunne skrive til meg og forklare, sa han ifølge CNN.

I intervjuet sa ambassadøren at Zelenskyjs reaksjon var uttrykk for «usunn» sarkasme.

På den ukrainske presidentens nettside blir avskjeden bekreftet, men ikke begrunnet.