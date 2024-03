Zelenskyj sier den russiske fremrykningen er stanset

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier i et intervju med den franske kringkasteren BFM TV mandag at den russiske fremrykningen i Ukraina er stanset og at situasjonen for de ukrainske styrkene er «mye bedre».

Det skriver nyhetsbyrået AFP. Russland har så langt ikke kommentert uttalelsene.

Zelenskyj sier samtidig at Ukraina nå bygger over 1000 kilometer med forsterkninger langs fronten.