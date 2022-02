Zelenskyj sa nei til å bli evakuert av USA

Ifølge Washington Post skal USA være klare til å evakuere Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for å hindre at han blir tatt til fange av russiske styrker som nå står nær hovedstaden Kyiv der Zelenskyj og hans familie befinner seg. Kyiv er under heftig angrep av russiske bakkestyrker. Så langt skal Zelenskyj ha avvist å forlate Ukraina.