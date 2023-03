Zelenskyj inviterer Kinas president til Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har invitert Kinas president Xi Jinping til å komme til Ukraina.

– Vi er klare for å se ham her. Jeg vil snakke med ham. Jeg hadde kontakt med ham før det ble full krig. Men i løpet av hele dette året, mer enn ett år, har jeg ikke hatt det, sier Zelenskyj i et intervju med nyhetsbyrået AP.

Mandag forrige uke møttes Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin i Moskva.