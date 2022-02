Zelenskyj i ny video: – Vi er alle her

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier i en ny video at «vi er alle fortsatt her», samtidig som han lover å forsvare landet.

Det går ikke frem hvor og når videoen er filmet, men Zelenskyjs rådgiver gikk tidligere fredag kveld ut og avviste rykter om at presidenten har rømt landet.

På videoen er Zelenskyj omringet av fire medarbeidere.

– Vi er her, alle sammen. Soldatene våre er her. Innbyggerne er her. Vi er her, alle sammen, sier Zelenskyj i videoen.