Zelenskyj ber om at vetoretten til Russland blir fjernet

I en tale til FNs generalforsamling onsdag kveld krever Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj straffeforfølgelse mot Russland og deres aggresjon.

–Det er begått en forbrytelse mot Ukraina og vi krever en rettferdig straff, sa Zelenskyj i en videotale onsdag kveld.

Straffen bør omfatte utestengelse fra å stemme i internasjonale organer, og Russland bør fratas vetoretten i FNs sikkerhetsråd, uttalte presidenten.

Videre sa han at Russland må bli straffet for at de prøver å stjele Ukrainas territorier, for å ha tatt livet av tusenvis av mennesker. Torturert kvinner og menn.

I talen lovet han at Ukraina skal gjenerobre alle områder som er blitt okkupert, men at landet trenger mer våpen og tid for å få til dette.

Zelenskyj er den eneste lederen som har fått lov til å levere en tale via video til toppmøte i FN, melder nyhetsbyrået AFP.