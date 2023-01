Ytterligere seks dokumenter funnet hos Biden

Ytterligere seks dokumenter med påtegnelsen klassifisert er funnet hjemme hos president Joe Biden, opplyser advokaten hans.

Det var under gjennomsøking av hjemmet til Biden i Delaware at de seks dokumentene ble funnet av agenter for justisdepartementet.

Bidens personlige advokat, Bob Bauer, sier at gjennomsøkingen av boligen i Wilmington fant sted fredag og varte i 13 timer. (NTB)