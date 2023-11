Ytre høgre-parti ser ut til å bli størst i Nederland

Geert Wilders og hans ytre høgre-parti PVV ser ut til å bli det største partiet i Nederland etter valet onsdag. Men partiet er avhengige av å samarbeide med andre parti for å kunne kome i regjering. PVV ligg an til å få 37 mandat, men treng 76 for å kunne få fleirtal.

– Vi ønsker å styre, og vi skal styre. Resultatet er ein stor kompliment, men også eit stort ansvar, sa Wilders i sigerstalen sin torsdag kveld, melder BBC.