YS er enige med staten i lønnsoppgjøret

Det blir dermed ikke streik i YS-området.

YS Stat-leder Jens B. Jahren sier det har vært en utfordrende mekling.

– Vi har fått gjennomslag for viktige elementer fra våre krav. Lønnsrammen endte på 5,2 prosent, som skal fordeles mellom et sentralt tillegg på 25 prosent og et lokalt tillegg på 75 prosent, sier YS Stat-leder Jens B. Jahren.

Partene forhandlet på overtid i natt. Fredag morgen melder de at forhandlingene har ført fram.