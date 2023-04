YS avsluttar streiken

YS stadfestar at dei avsluttar streiken som starta måndag. Torsdag ettermiddag blei også LO og NHO samde om å avslutte streiken. YS-medlemmar får 7,5 kroner meir i timen, dei låglønna får 11,5 eller 10,5 kroner, avhengig av om dei har lokal forhandlingsrett eller ikkje. YS-leiar Hans-Erik Skjæggerud seier han er glad for at NHO kom YS i møte, og at streiken no er over.