XXL får skattesmell på 139 millioner kroner – uenige med Skatteetaten

Utstyrskjeden XXL får en skattesmell på 139 millioner kroner for årene 2015, 2016, 2017 og 2018. De varsler at de bestrider kravet fra Skatteetaten.

Det går fram av en børsmelding torsdag ettermiddag. Skatteetaten har gjort en revurdering av selskapets internasjonale prismodell. Dette handler om hvordan inntektene til et selskap på verdensbasis deles skattemessig mellom de ulike landene de opererer i.

– XXL er uenige med revurderingen, skriver de i børsmeldingen.

Der varsler de at de vil ta grep som gjør at de forventer at det endelige beløpet blir vesentlig lavere enn det Skatteetaten krever.

(NTB)