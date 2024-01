WSJ: Elon Musks narkotikaforbruk bekymrer toppfolk i selskapene hans

Avisen Wall Street Journal skriver at toppfolk i Elon Musks selskaper Tesla og SpaceX er bekymret for milliardærens narkotikabruk.

Det skal lenge ha vært kjent at Musk bruker diverse lovlige og ulovlige rusmidler, opplyser WSJ. Det skal være snakk om LSD, kokain, ecstacy, fleinsopp, marihuana og ketamin, ifølge kilder WSJ har snakket med.

Rusutfoldelsen skal skje på private fester der deltakerne skriver under på taushetserklæringer og gi fra seg mobilen før de gjester festen, skriver avisa.

Flere toppfolk i SpaceX og Tesla opplyser til WSJ at de er bekymret for at Musk skal få en helsekollaps eller på andre måter skade selskapene han leder.

Elon Musk har selv ikke villet kommentere saken. En av advokatene hans, Alex Spiro, sier likevel at Musk aldri har testet positivt for bruk av ulovlige rusmidler.