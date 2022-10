Woodward: Trump er en fare uten sidestykke

Over åtte timer med samtaler mellom USAs tidligere president Donald Trump og journalisten Bob Woodward blir i neste uke utgitt som lydbok, på forlaget Simon & Schuster Audio.

I boka «The Trump Tapes» gjengir Woodward 20 intervjuer med Trump fra perioden 2016 til 2020. Woodward sier at han offentliggjør råopptakene for å gi folk anledning til å høre Trumps egne ord og gjøre sine egne vurderinger.

Woodward advarte i sin bok Rage fra 2020 om at «Trump er feil mann for jobben» (som president). I årets bok skriver han at han ikke gikk langt nok, og beskriver nå Trump som «en fare uten sidestykke».

Woodward skriver ifølge CNN at «historien viser at han har ledet, og fortsetter å lede en opprørende konspirasjon for å omgjøre 2020-valget, noe som i realiteten er et forsøk på å ødelegge demokratiet».