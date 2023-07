WMO: – Ekstremt sannsynlig at juli blir den varmeste måneden noensinne

Verdens meteorologorganisasjon, WMO, sier at det er ekstremt sannsynlig at juli blir den varmeste måneden som noensinne er registrert i verden. FN-organisasjonen WMO kom med sin vurdering torsdag. Ny rekord vil innebære at den globale snittemperaturen denne måneden er den høyeste som noen gang er påvist. Organisasjonen sier dette er en forsmak på verdens klima i fremtiden. Carlo Buontempo, direktøren for C3S, sier temperaturene i de tre første ukene i juli har vært «bemerkelsesverdige» i oversikten som går tilbake til 1940-årene, så unormale at forskere er overbevist om at varmerekorden vil bli knust før julimåned er over.

Global oppvarming på rundt 1,2 grader siden sent på 1800-tallet, drevet opp av fossilt brennstoff, har gjort hetebølgene varmere, lengere og de kommer oftere. Oppvarmingen gjør også ekstremværet kraftigere.

(Reuters)