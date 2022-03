Will Smith fiket til komiker Chris Rock

Will Smith skapte Twitter-storm da han gikk opp på scenen og fiket til komiker Chris Rock som tullet med sveisen til Smith's kone Jada Pinkett Smith. Etter hendelsen på scenen ropte Will Smith høyt i salen gå komikeren tydelig beskjed om hva han synes om vitsingen på konas bekostning. Det var først vanskelig å avgjøre om hendelsen var planlagt, men etter reaksjonene fra prisutdelerne som kom på senere er det rimelig å anslå at reaksjonen til Smith ikke var et planlagt stunt.