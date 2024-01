Widerøe: Ikke forsvarlig å starte flytrafikken igjen nord for Trondheim

Det opplyser kommunikasjonsrådgiver Lina Lindegaard Carlsen i flyselskapet.

Kanselleringene gjelder i første omgang frem til klokken 13. Ny vurdering blir gjort klokken 11.00.

– Vi hadde rundt 1500 passasjerer som har vært booket om før klokken 9 i dag. Nå blir det enda flere, siden vi fortsetter å kansellere. Alle berørte passasjerer vil få informasjon, sier Carlsen.

Heller ikke SAS og Norwegian flyr normalt som følge av uværet.

– Vi har så langt kansellert flyginger som går tur-retur Tromsø, Evenes og Bodø. I tillegg kommer vi til å fly Oslo-Longyearbyen-flyet direkte til Longyearbyen. Dette går vanligvis via Tromsø, sier pressesjef i SAS, Tonje Sund.

Hun opplyser at det er flyplassene Tromsø, Bodø og Evenes som er de mest krevende, og at problemene er ved landing og avgang.

– Passasjerer som skal nordover må være forberedt på at det blir forstyrrelser i trafikken i dag, dessverre. Det er såpass kraftige vinder at vi ikke kan ta noen sjanser, sier Sund, og forteller at de gjør løpende vurderinger gjennom dagen.

De som blir berørt vil få sine reiser ombooket umiddelbart.