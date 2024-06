WHO: Over 8000 småbarn akutt underernært på Gazastripen

Over 8000 barn under fem år er blitt behandlet for akutt undernæring siden krigen brøt ut, opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO). 28 av barna er nå døde, skriver NTB.

Til tross for meldinger om at det leveres mat til området, er det ingen beviser for at maten når dem som trenger den mest, sier WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han fastslår at en betydelig andel av Gazas befolkning nå står overfor katastrofal sult og hungersnødlignende forhold.

Blant de over 8000 småbarna som er blitt behandlet for akutt underernæring, lider 1600 av alvorlig akutt underernæring – også kalt «wasting» – den dødeligste formen for underernæring.