WHO: 200 angrep mot palestinske helsefasiliteter

Siden 7. oktober det vært 200 angrep mot helsefasiliteter i de palestinske områdene, som har krevd 494 liv, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

WHO skriver på X at organisasjonen har dokumentert 200 angrep på sykehus, ambulanser, helsestasjoner og andre helsefasiliteter på både Gazastripen og den okkuperte Vestbredden siden Hamas-angrepet mot Israel for tre og en halv uke siden.

Ifølge organisasjonens oversikt har det vært 82 slike angrep på Gazastripen og 118 på Vestbredden i perioden 7. til 30. oktober.

Angrepene har krevd 491 liv på Gazastripen, deriblant 16 helsearbeidere som var på vakt, og tre liv på Vestbredden.

(NTB)