WHO-sjefen: Sykehusene i Gaza har nådd bristepunktet

Sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sier i en uttalelse at sykehusene på Gaza har nådd bristepunktet.

Israel har innført full blokade mot Gaza etter Hamas-angrepene, og har stengt tilgangen på mat, vann, medisiner, strøm og drivstoff.

WHO sier i en uttalelse at det palestinske helsedepartementet har informert dem om at evakuering av sårbare sykehuspasienter fra Nord-Gaza er umulig.

– Å flytte alvorlig og kritisk syke pasienter i Gaza tilsvarer en dødsdom, sier de i en uttalelse.