WHO mener søtningsstoffet aspartam muligens kan være kreftfremkallende

WHO klassifiserer at søtningsstoffet aspartam, som er et kunstig søtningsmiddel, muligens kan være kreftfremkallende for mennesker, det kommer frem i en rapport som ble offentliggjort.

Aspartam brukes i dag i en rekke mat- og drikkevarer, som flere typer lettbrus, tyggegummi og søtningstabletter til kaffe og te.

– Vi råder ikke selskaper til å trekke tilbake produkter, og vi anbefaler heller ikke forbrukere å slutte å konsumere helt. Vi råder til litt moderasjon, sier direktør for Verdens helseorganisasjons for ernærings- og mattrygghet, Francesco Branca.

Nyhetsbyrået Reuters erfarte allerede for et par uker siden at WHOs kreftforskningsavdeling ville stemple aspartam som mulig kreftfremkallende for mennesker.

FHI konkluderte tidligere i sommer med at aspartam er trygt i de mengdene vi får i oss i Norge. Det samme har både USA og Europa fastslått.

(NTB/NRK)