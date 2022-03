WHO etterforsker meldinger om angrep på sykehus i Ukraina

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier de er svært bekymret etter meldinger om angrep på sykehus og andre helseinstitusjoner i Ukraina, skriver NTB.

Så langt har kun ett slikt angrep blitt bekreftet, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han refererer til angrepet i byen Zhytomyr tirsdag kveld der fire personer skal være drept etter at russiske Kalibr-krysserraketter blant annet traff et sykehus.

WHO undersøker nå meldinger om ytterligere angrep mot helseinstitusjoner, opplyser Tedros, som påpeker at dette bryter med internasjonal lov og at Russland har sagt at de ikke vil angripe sivile mål.