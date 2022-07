Washington Post: Musks Twitter-oppkjøp kan gå i vasken

[Merknad:nys]



Den amerikanske avisen Washington Post skriver at det er høyst usikkert om Elon Musk kommer til å kjøpe Twitter.

Twitter-aksjen falt sent torsdag kveld etter at Washington Post meldte at Elon Musks kjøp av selskapet står i fare for å ikke bli noe av.

Musk, som er verdens rikeste mann, har tidligere uttrykt misnøye med mengden falske spam-kontoer på plattformen og har truet med å trekke seg helt fra oppkjøpet.

Avisen får opplyst av tre personer, med kjennskap til saken, at Musk og hans folk har konkludert med at Twitters tall på falske kontoer ikke kan verifiseres, selv etter at de har fått tilgang til interne data.

Twitter mener at mindre enn 5 prosent av kontoene på plattformen er falske, mens Musk sier han mener antallet er langt høyere.

(NTB/AFP)