Washington Post: Biden og Xi planlegger møte i USA i november

President Joe Biden og Kinas president Xi Jinping planlegger å møtes i California i november, bekrefter en kilde i Det hvite hus til Washington Post.

– Det er ganske sikkert at det blir et møte. Vi starter planleggingsprosessen nå, sier den ikke-navngitte kilden til avisa.

Møtet skal i så fall skje under et toppmøte i Samarbeidsforumet for Asia og Stillehavsregionen (APEC) i San Francisco

(NTB)