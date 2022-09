Wallevik sier opp i Norce etter medieomtale

Kristin Wallevik har sagt opp stillingen sin som konsernsjef i forskningsinstituttet Norce tilknyttet Universitetet i Bergen. Bakgrunnen er mediesaker om private forhold den siste uken, oppgir instituttet i en pressemelding.

Kapital meldte fredag at kreditorer hadde tatt arrest i Walleviks bolig. Agder tingrett har gitt kreditorene rett i at en ektepakt mellom Wallevik og hennes korrupsjonsdømte ektemann er proforma. Ektemannen er saksøkt for flere millioner kroner.