Wallace: Russisk fly avfyrte missil nær britisk militærfly over Svartehavet

Et russisk fly avfyrte en missil nær et britisk militærfly som patruljerte i internasjonalt luftrom over Svartehavet 29. september.

Det melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer den britiske forsvarsministeren Ben Wallace.

Han sier at de ikke anser dette som en bevisst eskalering fra Russland. Det britiske flyet var ikke bevæpnet.

Russland hevder årsaken til hendelsen er en teknisk feil.