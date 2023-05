Wagner-sjefen seier han er lova meir våpen og ammunisjon

Leiaren for Wagner-gruppa, Jevgenij Prigozjin, seier han er blitt lova meir ammunisjon og våpen frå russiske styresmakter, slik at han kan halde fram kampane i Ukraina, melder Reuters. Tidlegare denne veka sa Prigozjin at dei ville trekke seg tilbake fordi dei mangla utstyr, og ville overlate stillingane ved Bakhmut til den tsjetsjenske leiaren Ramzan Kadyrov.