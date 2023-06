Wagner-sjefen hevder gruppen kontrollerer alle militæranlegg i byen Rostov-na-Donu

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin hevder at leiesoldatgruppen har tatt kontroll over militæranleggene i byen Rostov-na-Donu.

Påstanden er ikke uavhengig bekreftet.

I en videomelding på Telegram sier Prigozjin at han og hans soldater er i hovedkvarteret til det russiske militæret i byen, ifølge Reuters. Videre sier han at selv om Wagner har kontroll over militæranleggene i byen, vil ikke Russlands krig i Ukraina påvirkes.

Prigozjin sier at han og Wagner vil legge byen under en blokade og sette kursen mot Moskva med mindre Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu forsvarssjef Valerij Gerasimov kommer til ham.